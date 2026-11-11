De la calle a hablar ante el Papa: el impactante testimonio de un joven de Moreno

Un joven de 25 años oriundo de Moreno Sur brindó su testimonio de vida frente al papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Cristian Schinca, quien relató ante el Pontífice su historia marcada por las adicciones, los meses en situación de calle y el proceso de recuperación que atraviesa a través de la fe y el acompañamiento de su comunidad.



Ante la mirada del Papa, el joven de la zona oeste del Conurbano remarcó el valor del espacio barrial que lo cobijó: ""Hoy estoy de pie gracias a la familia grande del Hogar de Cristo Moreno Sur, que un día recibió mi vida sin preguntarme quién era"". En ese sentido, recordó que al llegar allí encontró contención inmediata, comida y un lugar para dormir. ""El piso de la calle es duro y frío"", explicó sobre ese período de su vida.

Una historia atravesada por la vulnerabilidad y el consumo

En su testimonio, Cristian Schinca repasó su infancia en una familia humilde de Moreno. Sus padres trabajaban jornadas extensas para darle una buena educación e ingresó a una escuela privada. Sin embargo, las diferencias económicas con sus compañeros lo expusieron al bullying por no contar con las mismas zapatillas o ropa, lo que terminó convirtiéndolo en un chico retraído.



El aislamiento lo llevó a buscar cobijo en personas mayores e imitar sus hábitos de consumo. A los 15 años probó cocaína por primera vez: ""Ese fue el punto de arranque de una vida diferente"", rememoró sobre cómo la droga lo alejó de su familia y le impidió sostener empleos o relaciones. Tiempo después, tras el fallecimiento de su abuelo, cayó en una profunda crisis que lo empujó a abandonar su casa y vivir varios meses en la calle.

El camino de la recuperación y la fe

El proceso de rehabilitación no fue inmediato y estuvo acompañado por recaídas y la necesidad de revisar vivencias marcadas por la violencia. En ese recorrido, encontró en la fe un sostén diario: relató que cuando se siente desbordado acude a la capilla y que tras ese momento ""la paz vuelve a mí"".



De cara al futuro, el vecino de Moreno Sur expresó ante León XIV: ""No puedo cambiar ya mi pasado, pero sí puedo cambiar mi presente y mi futuro"". Actualmente decidió quedarse en el Hogar de Cristo Moreno Sur para escuchar y acompañar a otros jóvenes con consumos problemáticos. ""Hoy elijo ayudarlos a descubrir a un Jesús que es vida, que es resurrección y que nos invita también a nosotros a resucitar"", concluyó en su emotivo mensaje.