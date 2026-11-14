Ituzaingó: en dos segundos le robaron la bicicleta en la Axion de Martín Fierro

Un vecino que había salido a realizar actividad física sufrió el robo de su bicicleta en cuestión de segundos, tras detenerse a realizar una compra rápida en la estación de servicio Axion, ubicada sobre la Colectora y la avenida Martín Fierro. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.



Según el testimonio del entorno de la víctima, a las 16:30hs el hombre dejó la bicicleta Mountain rodado 29 color negra y roja, en el bicicletero del local sin colocarle candado, confiando en que tardaría poco tiempo en comprar un jugo.



Sin embargo, un joven delincuente advirtió la situación, lo siguió de cerca simulando dirigirse a los baños y aguardó el momento exacto en que la víctima se acercó a la línea de cajas para pagar. En ese instante, el asaltante salió rápidamente, tomó la bicicleta y escapó a toda velocidad.



Al advertir el robo, el damnificado alertó de inmediato al personal de seguridad que se encontraba en el lugar. Si bien los custodios iniciaron una rápida búsqueda por las inmediaciones, no lograron dar con el paradero del ladrón.



Tras solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación para intentar identificar al autor del hecho, el entorno de la víctima compartió las imágenes para alertar a otros vecinos y esperar que la difusión en redes pueda ayudar a reconocer al sospechoso o, en su defecto, a encontrar la bicicleta robada.

El modelo de bicicleta robado