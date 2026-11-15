La Selección se entrenó en Ezeiza de cara al último amistoso del año

Luego de la derrota ante Uruguay en La Bombonera por 1-2, el conjunto argentino realizó trabajos regenerativos pensando en el match ante Costa Rica este martes por la noche en Córdoba.



La Selección Argentina volvió a entrenar ayer en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza luego de la derrota ante Uruguay por 2 a 1 y ya se enfoca en el segundo amistoso contra Costa Rica, este martes desde las 20 en el Estadio Mario Alberto Kempes.



La práctica del sábado por la mañana incluyó tareas regenerativas para los futbolistas que fueron titulares ante la "Celeste" en La Bombonera.



En cambio, para aquellos que no ingresaron o que sumaron pocos minutos, hubo actividad de fútbol once contra once.



En total fueron tres bloques de quince minutos en cancha grande y hasta fueron incluidos, a modo de sparrings, algunos futbolistas de la Sub 20, que también están trabajando bajo las órdenes de Diego Placente en esta ventana de fecha FIFA.



Por otra parte, el entrenamiento de hoy, también en Ezeiza, será a las 18:30 hs y a puertas cerradas.



Es muy probable que, en el mismo, Scaloni dé varios indicios del equipo titular que saldrá a la cancha contra Costa Rica.

Luego de eso, el plantel partirá mañana a las 10:30 hacía Córdoba, por lo que se espera que la conferencia del técnico sea después del mediodía, probablemente a la tarde, luego de que la delegación se aloje en la ciudad.



En cuanto a las entradas para el encuentro en Córdoba se venden exclusivamente a través de https://www.deportick.com/ y tienen valores elevados para el bolsillo promedio.



La popular cuesta $80.000, mientras que la platea Gasparini tiene un valor de $125.000 y la Ardiles asciende a $145.000.



Los menores de 3 a 10 años pagan $25.000 en popular, mientras que en plateas abonan entrada completa.



El contexto económico y la ausencia de Lionel Messi, retirado recientemente de la selección, aparecen como factores que podrían influir en la convocatoria.



Por último, el encuentro ante Costa Rica se podrá ver en vivo y en directo a través de Telefé y por TyC Sports.