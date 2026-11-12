Scaloni seguirá en la Selección Argentina

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, renovará su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta 2030 y será anunciado a partir de hoy, en la conferencia de prensa previa al primer amistoso contra Uruguay en La Bombonera.



El entrenador albiceleste acordó la extensión de su vínculo contractual con la Asociación del Fútbol Argentino hasta el año 2030.



La oficialización del acuerdo está programada en el día de hoy durante la conferencia de prensa previa al partido amistoso que jugará mañana frente a Uruguay en La Bombonera a las 20 hs, en una presentación compartida junto al presidente de la entidad madre del fútbol local, Claudio Tapia.



Con esta renovación, el entrenador santafesino establecerá una marca sin precedentes al convertirse en el primer técnico en conducir a la Selección en tres Copas del Mundo: Qatar 2022, Norteamérica 2026 y la edición del Centenario 2030.



De este modo, superará los registros de César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo, quienes dirigieron dos ediciones mundialistas cada uno al frente del combinado nacional.



El ciclo de Lionel Scaloni comenzó en 2018, como un interinato tras el fracaso en el Mundial de Rusia 2018 donde el nacido en Pujato era ayudante de Jorge Sampaoli.



El primer encuentro comandando la mayor fue el 7 de septiembre de ese año, en un amistoso ante Guatemala que terminó en victoria por 3 a 0 para la “Albiceleste”.



La historia de Scaloni manejando los hilos de la Selección tuvo una previa: en agosto de 2018 logró consagrarse campeón dirigiendo a la Sub 20 en el Torneo de L´Alcudia, tras derrotar a Rusia por 2 a 1 en la prórroga en la final. Walter Samuel y Pablo Aimar estuvieron en ese cuerpo técnico, que luego se llenaría de gloria.



Desde entonces, Scaloni dirigió un total de 107 partidos en los que consiguió 79 triunfos, 18 empates y apenas diez derrotas. Esto marca una efectividad del 79.43% para el DT campeón en 2022.

En el plano deportivo, su gestión incluye cuatro títulos oficiales: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024, además de haber protagonizado un invicto de 36 compromisos internacionales entre 2019 y 2022.



Tras el recambio generacional y la finalización de los compromisos de 2026, la dirigencia y el cuerpo técnico sellarán la prolongación del proyecto deportivo para el próximo ciclo mundialista.