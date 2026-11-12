Expo Newbery y Expo CIATA: la Zona Oeste vive un fin de semana a pura aviación

El sonido de los propulsores volverá a adueñarse del fin de semana en la Zona Oeste con dos importantes eventos educativos abiertos a la comunidad. Entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre, dos reconocidas instituciones vinculadas de manera directa con la formación aeronáutica abrirán sus puertas para dar a conocer las producciones, aprendizajes y proyectos técnicos elaborados por sus estudiantes a lo largo del año. Las actividades principales se repartirán entre la Expo Newbery, en la localidad de Villa Luzuriaga, y la Expo CIATA, con sede en la Base Aérea Militar de Morón.

Expo Newbery 2026: proyectos escolares y rugido de aviones

La edición 2026 de la Expo Newbery es organizada en forma anual por la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 8 Jorge Newbery, importante institución técnica situada en el partido de La Matanza. La exposición permitirá a las familias, vecinos y entusiastas recorrer las instalaciones del colegio y conocer de primera mano los trabajos desarrollados por la matrícula estudiantil.



Además de la exhibición pedagógica, la muestra ofrecerá una de las atracciones más convocantes para el público aficionado a la aviación: las puestas en marcha de motores de aeronaves en vivo. La institución dio a conocer un cronograma preciso que contempla seis momentos específicos durante el evento para presenciar las pruebas de motores. La primera encendida será el jueves a las 19 horas; la jornada del viernes contará con tres turnos fijados a las 12, 16 y 19 horas; mientras que el día sábado los motores volverán a sonar en las franjas de las 16 y las 19 horas.

Muestra anual en la Base Aérea Militar de Morón

De manera complementaria, durante el viernes 13 de noviembre tendrá lugar la Expo CIATA dentro del predio del Centro de Instrucción de Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos, institución alojada en las instalaciones de la Base Aérea Militar de Morón. La jornada se desarrollará entre las 12 y las 18 horas, con el objetivo de difundir las tareas formativas y operativas de un organismo fuertemente arraigado a la trayectoria aeronáutica local.



De esta forma, la región del oeste reunirá dos propuestas de valor educativo para disfrutar en familia del mundo de la aviación y conocer las herramientas de formación profesional técnica que se desarrollan en el territorio.