Por trabajos de mantenimiento AySA anuncia cortes de agua en La Matanza, Morón, Merlo, Ituzaingó, Hurlingham y Tres de Febrero,

La empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que se podría registrar un posible corte en el suministro de agua potable que afectará a varios municipios de la Zona Oeste. La medida alcanzará a distritos como La Matanza, Morón, Merlo, Ituzaingó, Hurlingham y Tres de Febrero, debido a trabajos programados de mantenimiento en la red troncal de distribución.



Según informaron desde la prestadora, se trata del último operativo del año. Las tareas se ejecutarán durante el horario nocturno a fin de minimizar la afectación temporal en las distintas localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Horarios y zonas afectadas en el Oeste

Respecto a la franja horaria en la que podrían notarse las fallas en el servicio, desde AySA detallaron: ""AySA informa que podría haber una afectación en el normal funcionamiento del servicio desde las 22 del jueves 12 de noviembre hasta las primeras horas de la tarde del día siguiente en algunas localidades de Tres de Febrero, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Merlo y zona norte de La Matanza. El servicio se normalizará progresivamente"".

Según detalló la empresa, las maniobras se enmarcan en el programa de inspección de ríos subterráneos 2026. Estos megaconductos permiten transportar el agua potabilizada desde las plantas principales hacia millones de usuarios.

Trabajos en el tramo Saavedra - Morón

En este operativo, se inspeccionará el tramo denominado Saavedra - Morón para evaluar la situación estructural del río subterráneo y verificar que esté en óptimas condiciones de funcionamiento.



Sobre el impacto operacional, la firma añadió: ""Estas acciones modificarán la operatividad de las Estaciones Elevadoras Tres de Febrero y Morón, por lo que el servicio de agua potable podría verse afectado en algunas zonas del oeste del AMBA"".



Por último, el organismo recomendó a los vecinos realizar un consumo moderado del recurso mientras duren las obras: ""La empresa solicita a los usuarios hacer un uso responsable del agua potable mientras se desarrollen las tareas, y recuerda que quienes cuenten con tanque de reserva domiciliario no se verán afectados, siempre que hagan un uso racional del agua almacenada"".