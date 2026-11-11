Ituzaingó: Casa TEA lanza una rifa solidaria para reparar su sede y reforzar la seguridad

Tras el violento asalto y los destrozos sufridos en su sede, la asociación civil Casa TEA de Ituzaingó puso en marcha una rifa solidaria. El objetivo de la campaña es recaudar los fondos necesarios para reparar los daños edilicios, reponer los equipos sustraídos y aumentar la seguridad del espacio que brinda contención gratuita a personas dentro del espectro autista.



La iniciativa cuenta con un cupo limitado de 200 números, los cuales tienen un valor de $5.000 cada uno. Quienes deseen colaborar deben realizar la transferencia bancaria al alias CASATEA.1386 y enviar el comprobante de pago por WhatsApp a la línea directa de Carla, una de las coordinadoras, al 11-3599-9027.



En un claro gesto de compromiso con el espacio, todos los premios de la rifa fueron donados directamente por las familias de los jóvenes que asisten al lugar. Entre los trece galardones que se sortearán destacan un mueble bajo mesada de melamina, sesiones de belleza y nutrición, perfumes, lámparas 3D, sets de cuchillos, organizadores de viaje y cajas de alimentos, entre otros artículos aportados para la causa.

El apoyo del barrio y la recuperación de los equipos

Más allá de la organización de la rifa para costear los arreglos estructurales, la respuesta solidaria de la comunidad no se hizo esperar tras la difusión de la noticia.



En las últimas horas, la institución logró reponer uno de los elementos más importantes para sus actividades gracias al aporte de Mary y Miguel, dos vecinos de la zona que decidieron donar un parlante para que los chicos puedan retomar sus sesiones de musicoterapia y ensayar para la muestra de fin de año.

Desde Casa TEA y la agrupación Familias TEA Ituzaingó expresaron su profundo agradecimiento tanto a la pareja de vecinos que se acercó con el equipo, como a toda la gente que brindó su apoyo en estos días difíciles.

El asalto

La asociación civil sufrió un robo en su sede de la calle Belén al 1386. Pasadas las 22 horas, vecinos de la zona alertaron sobre un sujeto que escapaba corriendo del lugar con un parlante en la mano.



Al llegar, los integrantes constataron que los asaltantes habían forzado un portón y roto un vidrio a piedrazos. Los delincuentes lograron huir con un proyector casi nuevo, un parlante vital para las terapias y el teléfono celular institucional.



A partir de este último faltante, la entidad lanzó un aviso urgente. Los implicados comenzaron a utilizar la línea para enviar mensajes por WhatsApp pidiendo transferencias de dinero, por lo que solicitaron a la comunidad no responder y bloquear el contacto de inmediato.