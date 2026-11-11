Morón: Invitan al taller "Miradas Mayores", un espacio de reflexión y participación para adultos mayores

Con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y promover una vejez activa y con plenos derechos, el Municipio de Morón llevará adelante una nueva edición del Taller "Miradas Mayores".





La propuesta está pensada como un ámbito de encuentro, debate y participación colectiva destinado a los vecinos y vecinas de la tercera edad del distrito.



La jornada tendrá lugar mañana, jueves 12 de noviembre a las 10 en la sede de la Dirección de Políticas para Personas Adultas Mayores, ubicada en Pellegrini 622, en pleno centro de Morón.





La particularidad de este taller destinado a personas mayores es la utilización disparadores audiovisuales como herramienta principal para abrir el diálogo entre los participantes.





A partir de distintos materiales visuales, se buscará reflexionar de manera conjunta sobre tres ejes fundamentales:





• Vínculos: El fortalecimiento de las redes afectivas, familiares y comunitarias en esta etapa de la vida.



• Derechos: El conocimiento y la promoción de las garantías que protegen a las personas mayores como sujetos activos de la sociedad.



• Representaciones sociales: La deconstrucción de prejuicios y estereotipos instalados culturalmente en torno a la vejez.





El taller "Miradas Mayores" se enmarca dentro de la línea de trabajo que la gestión local sostiene durante todo el año, como las iniciativas y talleres cognitivos "Activamente", el Consejo de Personas Adultas Mayores CoPAM y las actividades contra el maltrato en la vejez.





Estas actividades tienen como objetivo fomentar el envejecimiento activo y la defensa de derechos en el distrito.





La participación en el taller Miradas Mayores es gratuita, pero cuenta con inscripción previa para organizar el cupo de los participantes. Quienes deseen sumarse pueden anotarse de forma presencial, acercándose a la sede de Pellegrini 622, Morón, o de manera telefónica, comunicándose al 11 2262-2018.