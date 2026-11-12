Un bar de Ituzaingó celebra hoy su aniversario con pizza gratis, juegos y sorpresas

Hace tan solo unos días, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, el bar El Jardín anunció que se vestirá de fiesta para festejar su quinto aniversario. En este marco, el local invita a toda la comunidad a sumarse a una noche repleta de propuestas, promociones especiales y entretenimiento. La cita tendrá lugar este jueves 12 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en su local ubicado en Juncal 121, en pleno centro de Ituzaingó.





Para agasajar a quienes han acompañado el crecimiento del comercio a lo largo de estos cinco años de historia, la organización del bar preparó un cronograma de sorpresas pensado para disfrutar de principio a fin.





Quienes se acerquen al local entre las 19:00 y las 21:00 horas podrán disfrutar de degustaciones de pizza de forma completamente gratuita. A su vez, durante toda la noche se desarrollarán trivias, dinámicas participativas y sorteos para que los asistentes se lleven obsequios.

Como si esto fuera poco, no faltará el momento emotivo de la noche, donde se compartirá la torta del aniversario y se realizará un brindis colectivo entre el equipo de trabajo y los clientes presentes. Por último, se espera que haya música de fondo a cargo de @lukyflow.





Desde el bar remarcaron que el crecimiento del lugar fue posible gracias al acompañamiento constante de las familias y jóvenes del municipio: "El cumple es nuestro, pero esta fiesta también es de ustedes. Gracias por ser parte de cada historia que vivimos acá adentro", expresaron a través de sus redes sociales.