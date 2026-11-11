Morón: gendarmes rescataron a una mujer atrapada en el incendio de su casa en el barrio Gardel

Un rápido accionar por parte de efectivos de la Gendarmería Nacional permitió salvarle la vida a una mujer mayor que había quedado atrapada en el incendio de su vivienda, ubicada en el partido de Morón. La víctima resultó ilesa y el siniestro dejó únicamente pérdidas materiales.



El dramático episodio tuvo lugar en las instalaciones del Complejo Habitacional Carlos Gardel. Según informaron fuentes de la fuerza, el personal perteneciente al Escuadrón de Seguridad Ciudadana “Oeste” se encontraba realizando tareas de patrullaje preventivo por el barrio cuando advirtió una densa columna de humo y llamas que provenían de una de las casas.



Ante la urgencia de la situación, los uniformados dieron aviso inmediato al 911 y a los Bomberos Voluntarios de Morón.



Sin esperar, ingresaron a la propiedad y lograron auxiliar a la dueña del inmueble, ayudándola a salir y ponerla a resguardo antes de que el fuego se propagara por completo.

Minutos después, las dotaciones de bomberos arribaron al lugar y lograron extinguir el foco de manera exitosa, confirmando que no hubieron heridos de gravedad.