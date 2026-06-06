Orgullo matancero: Un docente de la UNLaM recibió el Premio Konex

"Este premio renueva mi compromiso de contribuir a que la ética y la bioética tengan una incidencia real en ámbitos como la salud, la educación, el derecho, la tecnología y la política pública". Así celebró su galardón el docente Fishel Fernando Szlajen, el profesor de la Universidad Nacional de La Matanza que recibió el prestigioso Premio Konex en el rubro Ética y Bioética de este año.





Szlajen es docente de la asignatura Metodología de la investigación, perteneciente al doctorado en Ciencias Jurídicas que se dicta en la Casa de Altos Estudios de La Matanza y fue condecorado con el reconocimiento que se otorga cada diez años a figuras destacadas en diversas disciplinas y, este año, corresponde a las Humanidades.





Un compromiso con la ética y la sociedad

Al recibir su premio, el docente destacó la importancia de que los temas de investigación sean pragmáticos y resuelvan problemas reales, alentando a sus alumnos a que sus investigaciones no sean meramente teóricas, sino que busquen aportar soluciones concretas a los desafíos que enfrenta la sociedad.





"En mi campo, el valor de la ética y la bioética no debe limitarse a formular principios, sino que debe ayudar a que las instituciones y comunidades tomen decisiones más informadas", reflexionó el profesor universitario.





En ese sentido, Szlajen comentó que la UNLaM encarna el ideal al que se dedica, ya que “la Universidad se centra en formar a personas que provienen de familias trabajadoras”.





Además, el galardonado hizo hincapié en que "la academia debe estar al servicio de la sociedad" y alentó a los y las estudiantes de diversas carreras de la Universidad Nacional de La Matanza a dedicarse a la investigación para servir a la comunidad.