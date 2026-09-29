San Antonio de Padua: se incendió una camioneta en pleno centro

Este martes al mediodía, en pleno centro de San Antonio de Padua, dos jóvenes mujeres viajaban en una camioneta que se prendió fuego de manera repentina en la vía pública. Ambas ocupantes lograron salir ilesas antes de que las llamas tomaran por completo el vehículo.



El siniestro se desató hoy alrededor de las 13:00hs sobre la calle Intendente Mendiluce e Italia, a 200 metros de la estación de Padua. Según el relato de testigos presenciales, la conductora circulaba junto a una amiga a bordo de un utilitario blanco cuando notaron el inicio del fuego.





Frente a esta situación crítica, detuvieron la marcha de inmediato y corrieron hacia la vereda para resguardarse. La conductora habría intentado usar el matafuegos con el que viajaba pero no fue suficiente y se comunicaron por teléfono con los servicios de emergencia.



Minutos después, arribaron un patrullero, Defensa Civil y una dotación de los Bomberos Voluntarios, quienes lograron extinguir el incendio. Una vez controlada la situación, se hizo presente el personal de la compañía de seguros, quienes verificaron que la póliza del vehículo se encontraba activa y con todos los pagos al día.



La camioneta permaneció estacionada en el lugar del incidente durante varias horas para que se le practicaran las verificaciones técnicas necesarias, hasta que fue finalmente removido de la calzada pasadas las 17:20hs, logrando normalizar la circulación en la zona.



Las autoridades realizan las pericias pertinentes que puedan determinar las causas que originaron el fuego.