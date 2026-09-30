Orgullo de Hurlingham: Ailín Pérez quedó 2° en el ranking de la UFC y se postula para pelear por el título

La peleadora oriunda de Hurlingham, Ailín Pérez, alcanzó el segundo lugar del ranking femenino de peso gallo de la UFC tras vencer por decisión unánime a la brasileña Norma Dumont en el combate coestelar de UFC Vegas 121, realizado el pasado sábado 26 de septiembre. Este logro posiciona a la representante del oeste como la atleta argentina con la ubicación más alta en la historia de los clasificados de la organización.



Con este resultado, la deportista de 31 años sumó su séptimo triunfo consecutivo en la división de 135 libras. Las tarjetas de los tres jueces dictaminaron un 29-28 a su favor. Tras la actualización del ranking, la peleadora de Hurlingham se ubica sólo por detrás de Joselyne Edwards entre las aspirantes de la categoría, la cual tiene como campeona a Kayla Harrison.

Petición de título y descarte de lesiones

Tras la victoria, Ailín Pérez dejó en claro sus aspiraciones dentro del octágono: ""Di lo mejor de mí y trabajé muy duro. Soy la mejor y estoy esperando mi oportunidad por el cinturón"". Además, reforzó su reclamo expresando: ""Fiona la campeona, estoy esperando la oportunidad titular, 7-0 papá"".



La próxima contienda por el cinturón de peso gallo está prevista para el 14 de noviembre entre Kayla Harrison y Amanda Nunes. Frente a versiones vertidas por Norma Dumont respecto a presuntas lesiones sufridas durante la pelea, la luchadora de Hurlingham difundió un video en sus redes sociales desmintiendo cualquier complicación física y ofreciéndose como reserva: ""Amanda Nunes y Kayla Harrison, el 14 de noviembre yo estoy preparada para reemplazar a la que se caga"". En la misma publicación cerró: ""Me encuentro en óptimas condiciones. Mi cara está hermosa, limpia, perfecta para pelear el 14 de noviembre"".