Ituzaingó: nuevos testigos complican al profesor inspector procesado por abuso sexual en el Lourdes

La causa penal que investiga al inspector y exprofesor de educación física Marcelo Adrián Díaz por abuso sexual agravado y corrupción de menores sumó dos novedades determinantes en las últimas horas: una reubicación administrativa que genera controversia en el ámbito educativo y la incorporación de una nueva testigo que expuso un patrón de conducta sostenido en el tiempo.

Indignante: A Diaz lo protegen los inspectores y le dan trabajo en Merlo

A nivel administrativo, trascendió que el imputado se encuentra actualmente desempeñando funciones como secretario del Inspector en Jefe de la Jefatura de Inspectores del distrito de Merlo, el docente Hugo Daniel Rosa. Este pase interdistrital se produce luego de que la Jefatura de Ituzaingó le aplicara el Artículo 139 del Estatuto del Docente, una medida preventiva que lo separó de su cargo original para evitar el contacto con establecimientos escolares mientras avanza la causa penal. Cabe señalar que la jefatura de inspección de Merlo funciona dentro del colegio EP N° 1 "Domingo Faustino Sarmiento."

Nuevas testigos aportan datos de los abusos del docente

En el plano judicial, la situación procesal de Díaz se tornó más compleja y complicada. El martes 29 de septiembre de 2026, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) interviniente en Morón recibió la declaración testimonial de una exalumna del Instituto Nuestra Señora de Lourdes de Villa Udaondo.



De acuerdo al expediente (PP-10-01-005279-24/00), la testigo relató hechos que se remontan al año 2000. En su declaración, expuso que el entonces profesor mantenía "conductas extrañas" y un "trato preferencial" hacia las alumnas de 13 o 14 años con mayor desarrollo físico. Según indicó, el acusado presentaba una actitud lasciva, las tomaba por la cintura y les susurraba al oído.



Para graficar el escenario de los hechos, la testigo aportó a la fiscalía un croquis dibujado a mano alzada. En el plano detalló la existencia de lugares aislados dentro del predio escolar: un galpón, el salón Lanteri y un tercer cuarto cercano al parque deportivo. la testigo declaró que Díaz pedía ayuda a ciertas alumnas para buscar materiales y las enviaba a estos sectores apartados.



El testimonio también documentó agresiones directas. La exalumna denunció haber sufrido daño físico de por vida en la columna tras ser obligada por el profesor, frente a la presión de sus compañeros, a cargar a otra alumna durante una clase de gimnasia. Asimismo, relató un episodio de humillación pública durante una clase de Ética en el nivel Polimodal, donde Díaz escribió la palabra "sexo" en el pizarrón y, tras señalarla, la calificó de "pendeja calentona" frente a toda el aula. La testigo señaló que reportó estos hechos a la entonces directora del colegio, quien no tomó medidas al respecto.



Mientras la Fiscalía se apresta a citar a otra testigo, esta nueva declaración se acopla a la investigación principal iniciada por Alejandra Bermúdez, otra exalumna que denunció haber sido víctima de grooming y abusos dentro del colegio desde 2012, seguidos de un acceso carnal en un hotel alojamiento en 2014. El caso ya había generado tensión en mayo de 2026, cuando el gremio SUTEBA denunció que Díaz, estando ya bajo investigación, supervisó un acto público en Ituzaingó, hecho calificado como violencia institucional.



Actualmente, sobre el funcionario rige una restricción perimetral, mientras la fiscalía evalúa los nuevos elementos probatorios incorporados esta semana.