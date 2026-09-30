Peregrinación a Luján: habrá servicios adicionales en el Tren Sarmiento entre Moreno y Luján

Con motivo de la 52da. Peregrinación Juvenil a Pie a la Basílica de Luján, la empresa Trenes Argentinos comunicó que sumará servicios adicionales en el ramal Moreno-Luján / Mercedes de la Línea Sarmiento durante el sábado 3 y el domingo 4 de octubre.

Los horarios del fin de semana

El sábado circularán 16 trenes adicionales desde Moreno hacia Luján entre las 4:30 y las 23:43, mientras que en sentido inverso saldrán 14 formaciones entre las 5:54 y las 22:22.



El domingo se despacharán 12 servicios desde Moreno a Luján (de 0:48 a 17:28) y 14 desde Luján hacia Moreno (de 0:10 a 18:52). Todas estas formaciones realizarán paradas en las ocho estaciones intermedias del recorrido.

Servicio especial a Liniers

Además, se agregará un servicio eléctrico especial que saldrá desde Moreno a las 2:30 del domingo con destino final a Liniers, deteniéndose en todas las estaciones intermedias del trazado.