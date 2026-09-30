El Teatro Marechal de Moreno presentó su cartelera gratuita de octubre

El Municipio de Moreno dio a conocer la programación de octubre para el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, ubicado en Asconapé 85, Moreno Centro. La agenda incluye propuestas de música, teatro, humor, cine y encuentros corales con entrada libre y gratuita. Las localidades se retiran una hora antes de cada función.

La agenda cultural del mes

El sábado 3, a las 20 horas, la actividad comenzará con un Encuentro Musical de la Sociedad Francesa de Moreno, con la participación del Coro de la Sociedad Francesa de Moreno, el Coro Mayor de la UNO, el Coro Rotary Club de Paso del Rey y el Coro Polifónico Municipal de Moreno.



El jueves 8, a las 18 horas, la Coordinación General de Derechos Humanos proyectará el documental sobre Zuhair Jury. El viernes 9, a las 21 horas, se presentará la obra teatral La Misma, mientras que el sábado 10 habrá funciones a las 19, 20:30 y 22 horas de la comedia Otra de Tiros.



La oferta continuará el viernes 16, a las 20:30 horas, con el show de stand up Reparadas con Cinta, interpretado por Mery Badini, Flavia Vilar y Yanina Bouche. El sábado 17, a las 21 horas, el músico Gonzalo Gorosito brindará un concierto por sus diez años de trayectoria.



El viernes 23, a las 21 horas, subirá a escena la obra histórica Castelli, el Rayo, centrada en la figura de Juan José Castelli. El sábado 24, a las 20 horas, tocará el Coro Municipal de Moreno junto al grupo invitado Ibirá Pitá. Finalmente, el viernes 30, a las 21 horas, cerrará la obra de terror In Articulo Mortis, basada en un texto de Edgar Allan Poe.



