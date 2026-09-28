Pablo Descalzo supervisó los avances del Plan Integral de Bacheo en Ituzaingó

El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, recorrió los barrios Ferroviario, Gastronómico y Villa Zona Norte para supervisar los avances de las obras en el marco del Plan Integral de Bacheo.

Acompañado por el secretario de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente, Martín Rossi, comenzaron recorriendo los pavimentos de las calles Chazarreta, Los Ranqueles y Ascasubi, entre otras, los que son realizados junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esta obra consiste en la pavimentación de más de 60 cuadras linderas al Camino del Buen Ayre, en Villa Udaondo, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y los accesos y egresos al camino, beneficiando a más de 50.000 vecinos y vecinas.



El recorrido continuó en la Cuenca Hortiguera, donde la Municipalidad realiza trabajos que prevén el saneamiento hidráulico, la colocación de conductos de hormigón y sumideros y la pavimentación de la calle Hortiguera, entre Blas Parera y Fray Luis Beltrán. Esta obra aumentará la capacidad de la cuenca para facilitar el escurrimiento de las aguas de lluvia y evitar anegamientos en el barrio Iparraguirre. Además, mejorará la conectividad vehicular con los distritos vecinos de Morón y Merlo.



Por último, el intendente visitó la obra de construcción de la red secundaria de agua potable en el barrio Villa Las Naciones. La misma ofrecerá el servicio de agua corriente a más de 15.000 vecinos y vecinas de los barrios Villa Las Naciones, Ferroviario, Almagro, Gastronómico, Unión y Progreso, Gral. San Martín y Pedro Zanni. Estos trabajos son realizados junto al gobierno bonaerense y mejorarán la calidad de vida de las familias beneficiadas, contribuyendo al cuidado de la salud, entre otras cosas.