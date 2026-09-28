Ituzaingó: detuvieron a un vecino tras denuncias por amenazas y tenencia de armas

Un vecino de Ituzaingó de 36 años fue detenido en las últimas horas en el marco de una investigación por amenazas agravadas y tenencia ilegal de arma de fuego, luego de protagonizar reiterados episodios de tensión y conflictos con los residentes de la zona.



El procedimiento fue llevado a cabo este lunes por personal de la DDI Morón en una vivienda situada sobre la Avenida Carlos Ratti, entre las calles Emperanza y José Malabia, en Ituzaingó norte.



La causa se originó a partir de una denuncia radicada el pasado 15 de septiembre, cuando las víctimas alertaron sobre maniobras delictivas.



A partir de las tareas investigativas, la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 descentralizada de Ituzaingó identificó al sospechoso y solicitó la medida judicial, la cual fue concedida por el Juzgado de Garantías N° 02 del Departamento Judicial Morón.



Durante el allanamiento al inmueble, los efectivos concretaron la detención del morador.



Desde el Ministerio Público Fiscal avalaron el procedimiento y dispusieron que el imputado sea notificado de los artículos correspondientes del Código Procesal Penal para ser trasladado a sede fiscal a fin de prestar declaración indagatoria.