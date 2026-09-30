30 de sep. de 2026
Morón

Violento asalto en Morón: una banda atacó a un joven para robarle el auto

Sofia Krasnopolsky

2 min de lectura

La policía secuestró el Peugeot 208 utilizado en el ataque. Hay tres menores y un joven de 19 años detenidos a disposición de la Justicia.

Violento asalto en Morón: una banda atacó a un joven para robarle el auto
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Un violento robo automotor ocurrido en la localidad de Morón derivó en la detención de cuatro sospechosos, tres menores de edad y un mayor, luego de una persecución e insólitas situaciones que incluyeron la presentación espontánea de uno de los involucrados en la comisaría.

Un joven de 25 años fue asaltado en la puerta de su casa en Balcarce y Humaita, Morón, cuando llegaba con su auto. Cuatro delincuentes que iban en un Peugeot 208 azul oscuro lo atacaron a golpes y empujones para robarle el vehículo. La víctima se resistió y, aunque uno de los ladrones disparó un tiro al aire, solo lograron sacarle un iPhone 13 y una mochila con artículos de higiene personal antes de escapar.

La policía revisó las cámaras de seguridad de la zona, identificó las características del coche y a los sospechosos. Poco después, patrulleros encontraron el Peugeot 208 estacionado en el cruce de Ruy Díaz y Tierra del Fuego, en Morón Sur. En el lugar interceptaron a tres ocupantes: un joven de 19 años y dos adolescentes de 16 y 17.

Al requisar el auto, los efectivos encontraron la funda del teléfono robado a la víctima, cuatro celulares, una mochila Nike, precintos, guantes de látex, cuellos polares y gorras.

Horas más tarde ocurrió algo insólito: el cuarto sospechoso, un menor de 17 años, se presentó por sus propios medios en la comisaría diciendo que era el dueño del Peugeot 208. Sin embargo, al observar las filmaciones y el testimonio del joven asaltado, los investigadores determinaron que era quien manejaba el coche durante el robo, por lo que quedó detenido de inmediato.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón. Al mayor de 19 años se lo imputó por robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber involucrado a menores de edad, mientras que a los tres adolescentes de 16 y 17 años se los acusó de robo agravado por el uso de arma.

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