30 de sep. de 2026
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Paro docente sorpresivo para este jueves por la violencia en las aulas

Juan Esteban Calderón

1 min de lectura

El FUDB anunció una medida de fuerza de 24 horas tras recientes agresiones a educadores en Hurlingham y otros distritos. La protesta afectará a escuelas públicas de toda la provincia.

Paro docente sorpresivo para este jueves por la violencia en las aulas
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Cuatro gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron a un paro provincial de 24 horas para este jueves 1° de octubre. La medida, impulsada por SUTEBA, la FEB, AMET y UDOCBA, responde a una seguidilla de agresiones físicas sufridas por docentes en escuelas de la provincia de Buenos Aires.

La protesta afectará a las escuelas públicas de niveles Inicial, Primario y Secundario. Entre los casos recientes que derivaron en esta huelga general se encuentra el ocurrido en Hurlingham, donde familiares de alumnos atacaron a la directora de un establecimiento —quien debió ser hospitalizada— y persiguieron a una docente. También se registraron hechos de violencia en San Miguel, Almirante Brown y Florencio Varela.

Reclamo por seguridad y paritarias

Junto al cese de la violencia, las entidades sindicales exigieron la aplicación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación para proteger al personal, mejoras en las prestaciones del IOMA y la reducción de la sobrecarga de tareas.

A la par del reclamo por seguridad, el paro coincide con la falta de acuerdo salarial con la gestión del gobernador Axel Kicillof. Al respecto, Liliana Olivera, presidenta de la FEB, expresó: ""Los plazos se agotan y se hace imperioso discutir una verdadera recomposición"". La dirigente agregó que ""Los docentes no necesitan mayor análisis que aquel que les marca su bolsillo día a día, viviendo una situación económica que hoy es agobiante"", e insistió en que ""hacer frente al costo de vida actual requiere indefectiblemente de una recomposición real de los salarios del sector"".

Foto: Infobae
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