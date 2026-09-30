Paro docente sorpresivo para este jueves por la violencia en las aulas

Cuatro gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron a un paro provincial de 24 horas para este jueves 1° de octubre. La medida, impulsada por SUTEBA, la FEB, AMET y UDOCBA, responde a una seguidilla de agresiones físicas sufridas por docentes en escuelas de la provincia de Buenos Aires.



La protesta afectará a las escuelas públicas de niveles Inicial, Primario y Secundario. Entre los casos recientes que derivaron en esta huelga general se encuentra el ocurrido en Hurlingham, donde familiares de alumnos atacaron a la directora de un establecimiento —quien debió ser hospitalizada— y persiguieron a una docente. También se registraron hechos de violencia en San Miguel, Almirante Brown y Florencio Varela.

Reclamo por seguridad y paritarias

Junto al cese de la violencia, las entidades sindicales exigieron la aplicación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación para proteger al personal, mejoras en las prestaciones del IOMA y la reducción de la sobrecarga de tareas.



A la par del reclamo por seguridad, el paro coincide con la falta de acuerdo salarial con la gestión del gobernador Axel Kicillof. Al respecto, Liliana Olivera, presidenta de la FEB, expresó: ""Los plazos se agotan y se hace imperioso discutir una verdadera recomposición"". La dirigente agregó que ""Los docentes no necesitan mayor análisis que aquel que les marca su bolsillo día a día, viviendo una situación económica que hoy es agobiante"", e insistió en que ""hacer frente al costo de vida actual requiere indefectiblemente de una recomposición real de los salarios del sector"".