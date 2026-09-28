Insólito desafío viral en Ituzaingó: comer una hamburguesa en tres mordidas por diez mil pesos

La hamburguesería local The Biggest Burger's decidió salir de su cocina para revolucionar las calles de zona oeste con una propuesta verdaderamente inusual. Esta iniciativa llevó el clásico concepto del desafío gastronómico a otro nivel, sorprendiendo a todos los vecinos que paseaban durante la tarde en la Plaza San Martín (Ituzaingó Sur). Fue allí donde los creadores de contenido del comercio desafiaron a las personas presentes a comer una de sus inmensas hamburguesas en tan solo tres mordidas a cambio de un premio económico.



La particular propuesta no tardó en captar la atención de los curiosos. Y así fue como un vecino, que se encontraba pasando la tarde con sus amigos, decidió aceptar el desafío. Este joven logró devorar la impresionante hamburguesa en apenas tres bocados sin presentar mayores complicaciones. Toda esta impactante secuencia fue capturada en video por los dueños del local y se volvió rápidamente viral tras ser compartida en las distintas redes sociales.





Este fenómeno en las calles no es casualidad, ya que The Biggest Burger's es un proyecto local fuertemente orientado a los fanáticos de las comidas de grandes proporciones. Desde sus inicios, la marca busca ganar terreno en la zona oeste desplegando una activa e inteligente estrategia digital, principalmente a través de su cuenta de Instagram. Mediante videos cortos y divertidos reels interactivos, los cocineros muestran detrás de escena, las tentadoras salsas y el minucioso proceso de armado de sus increíbles hamburguesas.



Como era de esperarse tras la viralización, la respuesta del público joven no tardó en llegar y comenzó a multiplicar exponencialmente las interacciones virtuales del emprendimiento. Los clientes de la zona valoran especialmente el humor de sus publicaciones cotidianas, pero también la innegable calidad de sus productos. En las diferentes plataformas digitales y sitios de reseñas, los usuarios destacan habitualmente la estética urbana de la propuesta y la increíble jugosidad de su carne. Entre las opciones más elogiadas y llamativas de su amplio menú, siempre resaltan las aclamadas Oklahoma, Doble Libra, Big Sweet y la Bacon Boom.



Las publicaciones del comercio no solo logran tentar a la audiencia por el descomunal tamaño de sus hamburguesas, sino que también generan un fuerte sentido de pertenencia comunitaria con dicho emprendimiento. De esta manera, la firma ha logrado instalarse de forma muy competitiva en Ituzaingó, demostrando claramente que el sector de las comidas rápidas de alta calidad sigue en plena y exitosa expansión en el conurbano bonaerense.