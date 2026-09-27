Artistas de Ituzaingó abrirán sus casas para que los vecinos disfruten de sus obras

El próximo sábado 24 de octubre, el partido de Ituzaingó vivirá una jornada cultural inédita. De 14:00 a 19:00 horas, se llevará a cabo la primera edición de CIRCULAR, un circuito cultural autogestionado, abierto y gratuito que unirá a más de 30 casas, jardines y talleres, y a más de 100 artistas locales e invitados. La propuesta invita a vecinos y visitantes a recorrer el territorio desde la cercanía, sumergiéndose en una experiencia que combina el arte y la naturaleza característica del oeste del conurbano bonaerense.





Inspirado en experiencias internacionales de estudios abiertos, CIRCULAR busca descentralizar el arte. "Creemos en una cultura que no necesita suceder únicamente en grandes instituciones. También sucede en una casa, en un patio, en un jardín o en una mesa compartida", destacan desde el colectivo impulsor.

Durante cinco horas en simultáneo, los asistentes podrán armar su propio itinerario para disfrutar de una amplia variedad de disciplinas que se desarrollarán fundamentalmente en Villa Udaondo y Parque Leloir: Artes visuales y Cerámica (muestras de pintura, fotografía, escultura, grabado, joyería contemporánea y talleres abiertos de torno con horneadas a fuego directo); Artes vivas y Música (danza contemporánea, acrobacia, poesía en vivo, intervenciones performáticas y conciertos de jazz, folclore y música de cuentas); y Familia y Patrimonio (talleres de escritura y juego creativo para infancias, además de charlas temáticas sobre oficios artísticos y memoria barrial).





Como si esto fuera poco, los organizadores anunciaron que las personas que participen del encuentro podrán comprar obras de los artistas locales que más le llamen la atención.





Más allá de la propuesta artística, CIRCULAR integra la conservación ambiental como un pilar fundamental. Desde la organización sostienen que "el arte puede ayudarnos a mirar, conocer, valorar y cuidar aquello que nos rodea". Toda la programación de este evento se podrá obtener desde @circular_casasabiertas.