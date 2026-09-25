Detuvieron en Ituzaingó a un hombre acusado de amenazar y balearle el auto a un vecino de Merlo

Un hombre de 41 años, identificado como Fernando Sebastián Colombo, fue detenido en Ituzaingó acusado de amenazar de muerte y disparar contra el vehículo de un vecino de Merlo. El arresto se produjo en la esquina de avenida Ratti y Monroe y estuvo a cargo de efectivos de la comisaría 2ª de Villa Ariza.



Al momento de la aprehensión, Fernando Sebastián Colombo circulaba a bordo de un Fiat Palio gris. En el interior del rodado, la policía incautó una pistola Bersa calibre .9 milímetros —de la cual es legítimo usuario pero no posee permiso de portación— y una caja con 40 municiones. Antes de la detención, agentes de la SubDDI de Ituzaingó allanaron su vivienda por orden del fiscal Matías Rappazzo, de la UFI N° 7 de Morón, medida convalidada por el juez Ricargo Fraga, del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón.

Ataque a tiros por un presunto romance

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por la víctima en la comisaría 1ª de Merlo y en la sede fiscal. El joven expuso el acoso recibido mediante mensajes intimidatorios en los que el agresor le recriminaba una falsa relación sentimental con su exesposa. El conflicto escaló el pasado lunes cerca de las 16 horas, cuando el automóvil del denunciante, que estaba estacionado en la puerta de su casa, fue atacado a balazos.



La causa contra Fernando Sebastián Colombo fue caratulada como amenazas agravadas por el empleo de arma de fuego en concurso ideal con daño, amenazas y portación ilegal de arma de guerra atenuada. En paralelo, el acusado suma otra denuncia por violencia en su entorno familiar que tramita en…