Violento intento de robo en Morón: delincuentes en moto balearon a un efectivo policial

Un efectivo de la fuerza policial fue baleado en un violento intento de robo motochorro ocurrido en la localidad de Morón. La víctima, de 38 años, recibió múltiples impactos de bala pero se encuentra fuera de peligro.



El hecho se registró en la noche de este jueves, pasadas las 22:00 horas, en la intersección de las calles Azul y Córdoba, en el partido de Morón. Según los datos preliminares del parte policial, el agente circulaba a bordo de su motovehículo cuando fue interceptado por dos delincuentes que también se desplazaban en moto con intenciones de robo.



En circunstancias que aún son materia de investigación y que derivaron en un enfrentamiento armado, los delincuentes le efectuaron varios disparos. Producto de la balacera, la víctima sufrió cinco orificios de entrada y salida, con heridas localizadas en el pie izquierdo, el brazo derecho y ambas nalgas.



Tras el ataque, una ambulancia del servicio SAME acudió al lugar de urgencia y trasladó al herido al Hospital de Agudos Güemes de Haedo. En el centro de salud de salud ingresó lúcido, recibió las primeras curaciones y quedó internado a la espera de los informes médicos complementarios.



En el caso tomó intervención la seccional Morón 2ª de Haedo para avanzar en las diligencias de rigor y dar con los motochorros prófugos.