Morón: el Mercado Municipal anunció nuevas ofertas para este fin de semana

El predio ubicado en Av. Presidente Perón 3883 logró instalarse como un punto de referencia en la región. La clave de este éxito radica en una formula sencilla: la comercialización directa del productor al consumidor, sin la necesidad de intermediarios, con productos a precios realmente accesibles para el bolsillo.



Esta dinámica, enmarcada en el programa provincial Mercados Bonaerenses, es lo que permite a las familias acceder a productos de primera necesidad a precios económicos. De esta forma, los vecinos de zona oeste encuentran en el Mercado Municipal de Morón un espacio donde realizar sus compras y cuidar la economía de cada familia.





Dicho esto, llega un nuevo fin de semana y tanto los vecinos de Morón como de distritos cercanos, contarán con la posibilidad de aprovechar las increíbles promociones del Mercado Municipal. En esta oportunidad, desde el espacio anunciaron una gran lista de ofertas y descuentos que encontrarán disponibles hasta el próximo domingo 27 de septiembre.

Las ofertas destacadas del Mercado Municipal de Morón



