Orgullo del Oeste: una joven ituzainguense se consagró campeona sudamericana de Tumbling

Morena Sabio Cáceres sigue cosechando títulos en el deporte regional. La adolescente, vecina de Ituzaingó, se consagró campeona en el Torneo Sudamericano de Tumbling disputado en Belo Horizonte, Brasil, donde superó a dos competidoras locales para quedarse con la medalla de oro en la categoría Junior.



El tumbling es una disciplina de la gimnasia de trampolín que consiste en la ejecución rápida y continua de saltos y acrobacias sobre una pista recta y elástica. La joven viajó acompañada por sus entrenadores Juan Morales y Fernanda Diana, logrando además la presea de plata a nivel clubes para el club Moreno de Castelar, que es su segundo hogar desde los 6 años

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