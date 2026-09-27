Ituzaingó: una movida artística con murales del Indio conmueve y se viraliza en las redes sociales

La cultura urbana y el fervor popular encontraron un nuevo punto de encuentro en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Bajo el lema "Me voy corriendo a ver", la iniciativa cultural impulsada por Natalia Peluso, referenta del espacio político local Enamorate Ituzaingó, se transformó en un fenómeno viral en redes sociales durante este fin de semana.



La propuesta busca rendir un homenaje comunitario y artístico a Carlos "El Indio" Solari, una de las figuras más emblemáticas y trascendentes del rock nacional argentino. Con una estética urbana de gran impacto, el proyecto apela a la identidad colectiva de los vecinos e hinchas del músico, convirtiendo paredones en desuso en auténticas galerías de arte al aire libre.

La génesis del arte comunitario

El trayecto de esta movida cultural comenzó formalmente el 8 de agosto de 2026. En esa primera fecha, el equipo de producción junto al reconocido artista muralista Santi "El Negro" inauguraron la primera obra del circuito en la intersección de las calles Del Lazo y Las Caronas, ubicada en la localidad de Villa Udaondo.





El segundo hito de esta iniciativa se concretó en la jornada de ayer con la finalización del segundo mural. Esta obra quedó plasmada en la esquina de Ingeniero Narbondo y El Tordo, en Ituzaingó Sur. En este punto, vecinos y colaboradores se fotografiaron al pie de la imponente figura del exlíder de Los Redonditos de Ricota, inmortalizado con su clásica fisonomía y anteojos oscuros en tonos anaranjados y negros.

"La idea nace de la necesidad de transformar el espacio público a través del arte y del afecto que la gente le tiene al Indio. No es solo pintar una pared, es encontrarnos a compartir historias y construir identidad de barrio", expresó Nati Peluso, impulsora de Enamorate Ituzaingó, a través de sus canales oficiales de difusión.

La movida sigue

La movida artística continua con 5 murales en total y 1 obra por mes hasta completar la serie en diciembre de 2026. 100% participación comunitaria: La selección de cada locación depende exclusivamente de las historias de vida y de pasión ricotera enviadas por los vecinos (fuente: Enamorate Ituzaingó).

Cómo postular un paredón en tu barrio

El cronograma oficial estipula la realización de un mural mensual hasta el mes de diciembre. Una de las particularidades más destacadas del proyecto es su carácter participativo: la elección del espacio no es arbitraria, sino que surge de las propuestas que envía la propia comunidad de Ituzaingó.



Los vecinos interesados en proponer la fachada de sus viviendas o paredones del barrio deben cumplir con el proceso de postulación compartiendo la historia que los une a la obra de Solari.

Requisitos y pasos para participar

Enviar la propuesta: Contactar al equipo de Enamorate Ituzaingó a través de sus redes sociales oficiales.



Relatar la historia: Contar el motivo o anécdota personal de amor y pertenencia hacia la música del Indio Solari.



Ubicación y dimensiones: Indicar la dirección exacta del paredón sugerido dentro del partido de Ituzaingó y adjuntar fotografías del estado del muro.



