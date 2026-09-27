Un prófugo por homicidio fue detenido en Moreno tras el robo y la faena de caballos de polo

Un hombre de 26 años, identificado como Lautaro Rodrigo Manzanares, fue detenido en el partido de Moreno acusado de integrar una banda que robó y faenó cuatro caballos de polo de un haras ubicado en Pilar. Sobre el sospechoso pesaban tres órdenes de captura activas por delitos graves, entre ellas homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.



El procedimiento incluyó cinco allanamientos en la localidad de Trujui y zonas aledañas, donde además fueron aprehendidas otras siete personas. Durante las tareas policiales se secuestraron armas de fuego, municiones, herramientas de corte y restos de los animales sustraídos del haras La Fija.

Allanamientos y secuestro de armamento

Las tareas investigativas desarrolladas por la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Pilar determinaron que los cuatro caballos robados habían sido faenados para comercializar su carne en el barrio. En los operativos incautaron dos revólveres, dos pistolas, un rifle de balines, municiones y herramientas de carnicería con restos hemáticos secos. La propia víctima reconoció partes de uno de los animales entre los elementos secuestrados.

Causas activas en Moreno

Además de la causa por el robo de los animales, en la que interviene la UFI N°2 de Pilar y el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar a cargo de Walter Saettone, Lautaro Rodrigo Manzanares poseía tres pedidos de detención vigentes en el Fuero Penal de Moreno.



Una de las órdenes correspondía a un expediente por robo agravado del Juzgado de Garantías N°1 de Moreno, mientras que las otras dos respondían a investigaciones por homicidio agravado en la UFI N°1 y homicidio en grado de tentativa en la UFI N°8 de dicho municipio.