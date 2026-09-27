Las Estaciones Ambientales de Morón amplían su horario y abren todos los días, incluidos feriados

Las Estaciones Ambientales de Morón atenderán de lunes a lunes, incluidos feriados, de 9 a 18:30 en Castelar y El Palomar para recibir residuos reciclables.
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El municipio de Morón amplió el horario de funcionamiento de sus Estaciones Ambientales, que ahora permanecen abiertas todos los días, incluidos los feriados, de 9 a 18:30 horas, para que la comunidad pueda llevar sus materiales reciclables.
Dónde funcionan y qué materiales podes llevar
Estos espacios de recepción están distribuidos en dos puntos estratégicos del distrito: en la Reserva Natural Urbana de Castelar (ubicada en Cnel. Arena y Prudan, Castelar) y en la Reserva Natural Urbana de El Palomar (en Derqui y Corvalán, El Palomar).
En ambos lugares es posible depositar Botellas de Amor, aceite vegetal usado, aparatos tecnológicos en desuso, papel, cartón, envases Tetra Pak, plástico, metal y vidrio. La propuesta busca facilitar el hábito de separar los residuos en los hogares y fomentar prácticas sustentables en la comuna.