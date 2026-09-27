Las Estaciones Ambientales de Morón amplían su horario y abren todos los días, incluidos feriados

El municipio de Morón amplió el horario de funcionamiento de sus Estaciones Ambientales, que ahora permanecen abiertas todos los días, incluidos los feriados, de 9 a 18:30 horas, para que la comunidad pueda llevar sus materiales reciclables.

Dónde funcionan y qué materiales podes llevar

Estos espacios de recepción están distribuidos en dos puntos estratégicos del distrito: en la Reserva Natural Urbana de Castelar (ubicada en Cnel. Arena y Prudan, Castelar) y en la Reserva Natural Urbana de El Palomar (en Derqui y Corvalán, El Palomar).



En ambos lugares es posible depositar Botellas de Amor, aceite vegetal usado, aparatos tecnológicos en desuso, papel, cartón, envases Tetra Pak, plástico, metal y vidrio. La propuesta busca facilitar el hábito de separar los residuos en los hogares y fomentar prácticas sustentables en la comuna.