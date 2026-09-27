Vendía autos y motos robadas por redes sociales: está preso

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina detuvieron en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, a un hombre acusado de comercializar automóviles, motocicletas y autopartes robadas.



La causa se inició por orden de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 Descentralizada de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas, que encomendó a la División Delitos Contra el Automotor la identificación del sospechoso. Mediante tareas de investigación y vigilancia encubierta, la policía determinó que el sujeto operaba desde una vivienda ubicada en la calle Máximo Zamudio.

Oferta virtual y allanamiento

En el domicilio, el acusado fotografiaba rodados y repuestos con pedido de secuestro activo por robo y hurto para luego ofrecerlos a través de redes sociales y plataformas virtuales. Con las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías N°3 de La Matanza, a cargo de Rubén Norberto Ochipinti y con intervención de la secretaria Lorena Fernanda Gallardo, dispuso el allanamiento del lugar.



En el procedimiento fue detenido el imputado, un hombre mayor de edad de nacionalidad argentina, y se incautaron dos motos —una de ellas con pedido de secuestro activo desde agosto por robo agravado— junto a diversas autopartes. El sujeto quedó a disposición judicial imputado por el delito de encubrimiento agravado con ánimo de lucro.