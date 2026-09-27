La peleadora de Hurlingham Ailín Pérez logró su séptima victoria consecutiva en la UFC
Juan Esteban Calderón
La luchadora de Hurlingham Ailín Pérez venció por decisión unánime a la brasileña Norma Dumont en UFC Vegas 121 y quedó a un paso de pelear por el título.
La luchadora oriunda de Hurlingham, Ailín Pérez, obtuvo un importante triunfo en la categoría de peso gallo de la UFC tras vencer por decisión unánime (29-28 en las tres tarjetas) a la brasileña Norma Dumont en el evento UFC Vegas 121, disputado en el UFC Apex de Las Vegas. Con este resultado, la representante de la Zona Oeste extendió su racha a siete victorias consecutivas.
Tensión en la previa y picantes declaraciones
El combate estuvo marcado por la controversia desde el pesaje oficial, donde Norma Dumont le arrojó preservativos y billetes a la argentina. Tras la victoria, Ailín Pérez expresó: ""Me trató de prostituta, ¿qué querían que hiciera?"". Además, ironizó sobre lo sucedido antes de subir al octágono: ""Norma, quédate ahí, chica. No llegué a ponerme los condones que me lanzaste; puede que estés embarazada de mí"".
En lo deportivo, la peleadora de Hurlingham dominó el primer asalto con derribos y trabajo en el suelo. Pese a que Norma Dumont conectó buenos golpes en el segundo round, la argentina cerró la pelea en el tercer capítulo aplicando presión contra la reja y un golpe de izquierda clave para inclinar la decisión de los jueces.
Aspiraciones al título mundial
Con un récord profesional de 14 victorias y 2 derrotas, la deportista de 31 años reafirmó sus ganas de combatir por el cinturón de las 135 libras frente a la actual campeona, Kayla Harrison. ""Di lo mejor de mí y trabajé muy duro. Soy la mejor y estoy esperando mi oportunidad por el cinturón"", afirmó Ailín Pérez tras la pelea,