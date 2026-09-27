Cae un sospechoso de Morón tras intentar descartar una mochila con tres kilos de marihuana en CABA

Una investigación iniciada a partir de la detención de un conductor de Morón permitió a la Policía de la Ciudad desarticular una red de narcotráfico, deteniendo a cinco personas y secuestrando casi 20 kilos de marihuana junto con dosis de cocaína en el Barrio Ciudad Oculta.



El procedimiento se originó cuando policías interceptaron para su identificación a un automóvil Volkswagen Vento a metros de la General Paz, en el barrio porteño de Mataderos. En ese momento, el conductor, un hombre de 36 años con domicilio en Morón, intentó descartar una mochila en la que transportaba cuatro ladrillos de marihuana, con un peso total de 3 kilos.



Ante esta situación, la Unidad de Flagrancia Sur dispuso su detención y ordenó profundizar las pesquisas para dar con los proveedores de los estupefacientes.



A partir del análisis de las pruebas recolectadas, los investigadores lograron individualizar los domicilios de la red narco en el Barrio Ciudad Oculta. Con estos elementos, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, a cargo de Nicolás Repetto, autorizó dos órdenes de allanamiento.



En el primer objetivo, ubicado sobre la calle Hubac, los efectivos detuvieron a un joven de 20 años y secuestraron otros 15 ladrillos compactos de marihuana (equivalentes a 12 kilos), además de dinero en efectivo y teléfonos celulares.



En tanto, en el segundo domicilio allanado se concretó la captura de tres hombres de 33, 38 y 68 años, hallando en su poder 4 kilos de marihuana distribuidos en seis ladrillos, 240 gramos de cocaína, una balanza digital y dinero en efectivo.



En total, sumando el operativo inicial y los dos procedimientos posteriores, la fuerza de seguridad incautó 20 kilos de marihuana fraccionados en 25 ladrillos.



El magistrado interviniente dispuso el secuestro de todos los elementos de interés para la causa y la detención formal de los cinco involucrados, tanto el automovilista interceptado con vínculos en la zona oeste como los cuatro sospechosos aprehendidos en los bunkers del Barrio Ciudad Oculta.