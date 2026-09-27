Detuvieron en Morón al sospechoso de atropellar y matar a una jubilada en Villa Luzuriaga

Un joven de 19 años fue detenido en Morón acusado de haber atropellado y matado a Raquel Ferreira, una jubilada de 67 años, en la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. El hecho ocurrió el lunes por la noche en la esquina de Thames y Guido Spano, cuando la víctima regresaba a su casa de hacer las compras. El motociclista la arrastró varios metros y se dio a la fuga sin asistirla.



Un vecino halló a la mujer en el pavimento y llamó al 911. Fue trasladada al Hospital Ballestrini, donde falleció a la mañana siguiente tras ser operada por un hematoma en el cráneo. La causa para esclarecer el hecho quedó a cargo del fiscal Matías Marando.

La investigación y la detención

Efectivos de la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense detuvieron al principal sospechoso durante la noche del viernes. Los investigadores siguieron el rastro del acusado mediante cámaras de seguridad antes y después del episodio, lo que permitió establecer que había salido de un domicilio en la calle Pasteur y luego se había dirigido a su vivienda en Morón, cercana al barrio Santa Rosa.



En la causa constan las declaraciones de Lucas, hijo de la víctima, quien había solicitado la presencia de testigos aportando datos sobre el rodado y la vestimenta: ""Por lo que pudimos averiguar con los vecinos de la zona, sabemos que es una moto negra de la marca Corven Energy, de 110 cc, y la persona tenía un pantalón blanco y tipo un cuellito polar que le tapaba la cara"".



En el allanamiento realizado en el domicilio del sospechoso se secuestró una moto Corven de 110 cc que conservaba su patente y la ropa que habría sido utilizada durante el hecho. El acusado, registrado como mensajero en el sistema impositivo, aguarda ser indagado en las próximas horas,