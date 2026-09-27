la Federación de Municipios rechazó la quita de zonas frías

La Federación Argentina de Municipios (FAM), conducida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, emitió un comunicado institucional tras la votación en la Cámara Alta. La entidad representa a más de 500 gobiernos locales distribuidos en la geografía nacional.

El documento lleva las firmas de la conducción ejecutiva del organismo: Fernando Espinoza (Presidente), Lorenzo Smith (Vicepresidente 1°) y Juan Manuel García (Vicepresidente 2°). Desde la institución señalaron que la quita del esquema subsidiario se produce en medio de un contexto de aumentos tarifarios que dificulta el cumplimiento de los pagos por parte de los usuarios residenciales.

Cifras y alcance del Régimen de Zona Fría

El régimen modificado tiene como antecedente la Ley 27.637, aprobada en 2021, que había ampliado el beneficio histórico fijado previamente por la Ley 25.563.



La modificación elimina la automaticidad del subsidio (que oscilaba entre el 30% y el 50% del cuadro tarifario) para los departamentos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y La Rioja que habían sido incorporados en la ampliación. Únicamente mantendrán la cobertura geográfica automática la región patagónica, Malargüe y la Puna.

Impacto en las economías regionales

La decisión parlamentaria y del Ejecutivo nacional reconfigura la estructura de costos energéticos en el país. El siguiente esquema resume la trayectoria y los efectos inmediatos sobre el servicio de gas de red:



Desde la FAM enfatizaron que el régimen derogado no representaba un gasto directo del Tesoro Nacional, sino que se financiaba mediante un recargo sobre el precio del gas consumido por los propios usuarios del sistema a nivel nacional mediante el Fondo Fiduciario de Consumo de Gas.



"En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente anula un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad", remarcaron los jefes comunales en la nota institucional presentada.

Escenario normativo y pasos a seguir

La derogación de la ampliación de la Ley 27.637 deja a las provincias afectadas bajo el criterio de que únicamente los usuarios que acrediten situación de vulnerabilidad económica socioeconómica ante las autoridades de energía podrán solicitar mantener subsidios parciales.

Por su parte, los intendentes nucleados en la FAM adelantaron que mantendrán encuentros de trabajo regional para coordinar reclamos judiciales y administrativos que permitan frenar el impacto del incremento de tarifas en los distintos distritos.