Motozuni desembarca en Morón: la red líder de motos 0km abre nueva sucursal y trae la mejor financiación del mercado al Oeste

El mapa comercial de Zona Oeste suma una gran novedad para los amantes de las dos ruedas y para quienes buscan una alternativa económica de transporte. Motozuni, la red oficial de concesionarias elegida por miles de argentinos, anunció la apertura de su nueva sucursal en Morón.



Este flamante local se suma a la sólida red de más de 21 sucursales repartidas por toda la provincia y Capital Federal (incluyendo la emblemática sede de San Justo), consolidando la presencia de la marca en un punto clave para los vecinos de Morón, Castelar, Haedo, Ituzaingó, Hurlingham, Ramos Mejía y Palomar.



En este nuevo espacio, los vecinos van a encontrar la mejor financiación del mercado de motos en Zona Oeste, un ambiente de atención súper cálido y los mejores beneficios para subirse a su moto 0km sin vueltas.

La mejor financiación del mercado: Crédito DNI y cuotas fijas

La llegada de esta nueva sucursal trae consigo la oportunidad de acceder a una moto 0km sin los típicos bloqueos de los bancos. A través de su popular programa de Crédito solo con DNI, los clientes pueden financiar su unidad de la forma más accesible:



● Sin recibo de sueldo: Pensado para monotributistas, trabajadores independientes, repartidores o particulares.



● Sin anticipo: Opciones para retirar la moto sin necesidad de poner dinero en efectivo de entrada.



● Beneficios exclusivos con tarjetas de crédito: Planes en cuotas fijas y cuotas bajas pensadas para cuidar el bolsillo.



Para que no pierdas tiempo, la sucursal ofrece patentamiento en el día y rapidez en la entrega, permitiendo que hagas el trámite por la mañana y te vayas manejando por la tarde.

Catálogo multimarca de motos 0km:

La red de agencias oficiales de Motozuni se destaca por contar con stock permanente, variedad de cilindradas y entrega inmediata de las marcas líderes del mercado. Su catálogo online y presencial está diseñado para cubrir todas las necesidades de movilidad:



● Línea Urbana y de Bajo Consumo (100cc a 125cc): Modelos ultra eficientes e ideales para el tránsito diario o el inicio en las dos ruedas, incluyendo la clásica Suzuki AX 100, la económica Corven Mirage 110, la funcional Keller Crono Full, y opciones ágiles como la Bajaj CT 100, Keller Tunning 125, Zanella Due 125, Durban y la reconocida Zanella ZB 125.



● Modelos de Mediana Cilindrada y Trabajo (150cc): Unidades preparadas para el uso intensivo, mensajería, delivery o traslados interurbanos. Se destacan la línea Ika Spot 150 (en sus versiones Base y Full), Zanella RX 150 (en sus versiones Base y Full), Suzuki Gixxer 150 (Ahora en su versión con baulera), la Keller Sygnus 150 y la robusta Zanella Patagonia 150.



● Segmento Sport y Primera Marca: Para quienes buscan mayor tecnología, diseño y potencia en autopistas o avenidas, el stock incluye referentes del mercado como la Bajaj Rouser NS 125 y la consagrada Bajaj Rouser NS 200.



● Vehículos Utilitarios y de Carga: Opciones diseñadas específicamente para la logística de PyMEs, comercios y fleteros, con modelos de alta resistencia como el cuatriciclo de Zanella G Force 250.



● Modelos de Alta Gama y Cilindrada Superior: Unidades exclusivas para los usuarios más exigentes que buscan el máximo rendimiento, tecnología de punta, seguridad y confort en trayectos largos o rutas. Como las Benelli Trk 702, la Tnt 600, o mismo la Bajaj Ns 400z



Al haber stock disponible en el local, elegís el color que más te gusta en el momento y te asegurás tu unidad sin esperas.

Respaldo total: Asesoramiento y Servicio Técnico Oficial

En Motozuni el servicio no termina cuando te entregan la llave. Su equipo de asesores te guía de punta a punta en la gestión del registro para tu carnet, los trámites legales y los cuidados preventivos de tu moto.



Además, contás con el respaldo de su Servicio Técnico Oficial para marcas líderes como Bajaj y Corven (con su gran taller central en Luis Guillón), lo que asegura repuestos 100% originales, garantía de fábrica y mecánicos capacitados para hacerle el mantenimiento a tu vehículo.

Comprá en el local o desde cualquier punto del país

Con este nuevo local en Morón, la empresa reafirma su compromiso de capilaridad en Zona Oeste, uniéndose a los puntos estratégicos de CABA, Zona Sur, Zona Norte, Zona Oeste, La Plata y Campana. Y para quienes están más lejos, su canal de venta digital gestiona envíos al interior del país de forma rápida, segura y documentada.



Para conocer la ubicación exacta de la nueva sucursal y ver las unidades disponibles, podés ingresar al catálogo de motos oficiales de Motozuni. También podés chusmear las fotos de la inauguración y entregas en su Instagram oficial de Motozuni, o pedir tu simulación de crédito inmediata hablando con un asesor por el WhatsApp de Motozuni.