La librería Yatay Libros de Haedo cumple 15 años y festeja con un festival en la calle

La reconocida librería Yatay Libros, ubicada a metros de la estación de Haedo del Tren Sarmiento, cumple 15 años y lo festejará este domingo 4 de octubre con un evento abierto a la comunidad. La cita será a partir de las 15:00 en la esquina de Perito Moreno y Remedios de Escalada de San Martín.

Cronograma de actividades y artistas

La jornada contará con radio abierta, sorteos y propuestas para los más chicos. A lo largo de la tarde se presentarán en vivo Nini, Luciana Castaño, Mariano Sappia, Lepifié, Mati Macaluse, La Billyrockin y El Congurbano, junto con la murga Cosa 'E Mandinga y un show de danza de león y dragón chino. Además, habrá una entrevista a Juan Dimilta y la escritora Paula Dorin presentará su libro. Durante el evento también se recolectarán alimentos no perecederos para instituciones de la zona.

Un proyecto cultural con historia en el barrio

El comercio abrió en octubre de 2011 en Perito Moreno 92 de la mano de su dueño, Héctor García Arce, quien puso en marcha su proyecto independiente tras trabajar una década en librerías de la Avenida Corrientes.



""La librería abrió sus puertas para ofrecer a las y los vecinos no sólo literatura clásica y contemporánea, libros nuevos, usados, revistas, material especializado y vinilos de colección; sino también un espacio de encuentro e intercambio artístico y cultural"", destacó Héctor García Arce sobre el rol del comercio en la comunidad.