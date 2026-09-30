Este finde habrá un festival internacional de folclore en Merlo

Los días 2 y 3 de octubre tendrá lugar el 2do Festival Internacional de Folclore “FestiFolk Merlo 2026”, con agrupaciones folclóricas nacionales y delegaciones de Chile, Costa Rica y Perú. En el Teatro Municipal y en la Casa de la Cultura. Entrada libre y gratuita.



Los conjuntos encabezarán espectáculos donde mostrarán danzas autóctonas regionales y transformarán el evento en un encuentro multicultural. La ceremonia de gala se realizará en el viernes 2 de octubre en el Teatro Municipal.



Participarán el Grupo Folclórico Sol Argentino, el Ballet Folclórico Municipal de Angol (Chile), Proyección Folclórica Jacarandá de Las Sabanillas (Costa Rica) y el Ballet Folclórico Zelmy Rey (Perú).



Además, el sábado 3 de octubre habrá un Patio Folclórico en la Casa de la Cultura del que participarán, también, el Ballet Luna Tucumana, Don Errante, Masis del Corazón-Kaporales, Tulpa, Arapy Poty, Candombe del Oeste, Donaire, Diablada Artística Cultural.



Ceremonia de Gala – Viernes 2 de Octubre – Teatro Municipal, Colón esq. Riobamba, a las 19 hs



Patio Folclórico – Sábado 3 de octubre – Casa de la Cultura, Av. Calle Real y Padre Espinal, a las 15 hs



El 2do Festival Internacional de Folclore “FestiFolk Merlo 2026” resulta de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y la Secretaría de Cultura de Merlo con FestiFolk Argentina y Sol Argentino.

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