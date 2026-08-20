Plan FinEs: Esta semana abre la inscripción en Morón

Esta semana los y las moronenses que quieran completar sus estudios podrán inscribirse al Plan FinEs en el distrito, en la sede de la calle García Silva al 675, en pleno centro de Morón.





La iniciativa del Plan FinEs busca garantizar el derecho a la educación y acompañar a quienes deseen completar su formación académica, accediendo así a nuevas oportunidades laborales y personales.



El plan está dirigido a personas mayores de 18 años que deseen iniciar o finalizar sus estudios primarios o secundarios, así como también a quienes hayan cursado el último año de la escuela secundaria y adeuden materias para completar su título.



En esta oportunidad, se abre la inscripción a la propuesta educativa para los vecinos y las vecinas de Morón, en un programa de atención que incluye el aval y el acompañamiento del Municipio de Morón, la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Jefatura Distrital de Morón - Región 8, entre otras entidades educativas.



Una oportunidad para seguir creciendo

La convocatoria del programa provincial contempla tres líneas de acción bien diferenciadas según las necesidades de cada estudiante:





Fines Primaria

Destinado a personas que requieran iniciar o completar el nivel primario.





Requisitos: Ser mayor de 14 años y presentar DNI (original y copia).

FinEs Trayecto Secundario

Destinado a quienes adeuden el nivel secundario completo o parte de él.





Requisitos: Ser mayor de 18 años, presentar DNI, partida de nacimiento y el certificado oficial de los últimos estudios alcanzados (analítico parcial o constancia de materias aprobadas).





FinEs Materias Pendientes

Destinado a estudiantes que terminaron de cursar el último año de la secundaria común pero les quedaron asignaturas previas que les impiden obtener el título.





Requisitos: Presentar DNI y la constancia de materias adeudadas emitida por la escuela de origen.





Para anotarse en la sede moronense al plan FinEs, la atención al público se encuentra organizada en una amplia grilla horaria para facilitar el acceso de quienes desean inscribirse:



