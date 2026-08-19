Morón: Este fin de semana llega el DronFest al oeste

Este domingo 23 de agosto a partir de las 12 se llevará a cabo la primera edición del DronFest en Morón, un evento que combinará la innovación, la producción local y la pasión por el aire en una única jornada para toda la familia.





El evento tendrá lugar en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico Morón (PITAM), ubicado en la Avenida Figueroa Alcorta al 500. El polo de desarrollo productivo se transformará por completo para albergar un circuito interactivo que promete sorprender tanto a grandes como a chicos.





Asimismo, según informaron desde el Municipio de Morón, el DronFest contará con entrada libre y gratuita, y estará destinado a vecinos, estudiantes y aficionados del vuelo.





Un cronograma para todos los gustos

Durante el DronFest que tendrá lugar este fin de semana, los y las asistentes podrán disfrutar de distintas actividades pensadas para toda la familia.





En el encuentro, habrá demostraciones de vuelo en vivo con unidades de última generación provistas por El Hornero S.A., una pyme tecnológica radicada y consolidada en Castelar.





También habrán simuladores de vuelo para que los vecinos y las vecinas puedan vivir la experiencia en primera persona de comandar una aeronave mediante consolas de simulación profesional.





Para las infancias, se generarán diversos espacios de construcción y vuelo de aviones de papel y barriletes, pensados para estimular la creatividad.





Por otra parte, el público que asista al evento tendrá la oportunidad de realizar visitas guiadas al interior del emblemático Museo Nacional de Aeronáutica, que se encuentra lindero al predio donde se realizará el DronFest.





Asimismo, durante toda la jornada, se instalarán diversos food trucks con ofertas variadas de comidas y bebidas.





La cita para disfrutar del DronFest es este domingo 23 de agosto a partir de las 12 en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico Morón - PITAM (Av. Figueroa Alcorta al 500, Morón). La entrada es libre y gratuita.