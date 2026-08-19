Ituzaingó: la agencia fantasma suma nuevas denuncias por más de $10 millones en un solo caso

El escándalo en torno a la supuesta agencia de turismo "Viajes Fantásticos Supercool", radicada en Ituzaingó, suma nuevos capítulos. Luego de que La Ciudad diera a conocer la denuncia penal de una vecina defraudada por casi $2 millones al intentar viajar, múltiples víctimas de distintas localidades se contactaron para visibilizar el accionar de la titular de la firma, Jesica Elizabeth Pons.



Lejos de tratarse de un caso aislado, los nuevos testimonios exponen un patrón: viajes tercerizados que nunca se pagan, cancelaciones a escasos días de la partida y una red de dilataciones para evitar la devolución de los fondos.

Falsos intermediarios y "micros rotos"

Norma y Elena, oriundas de Lanús, aportaron detalles sobre cómo la acusada utilizaba a empresas mayoristas para sostener el engaño. En febrero habían reservado un viaje a La Rioja por $1.000.000, operado presuntamente a través de otra firma, para viajar en mayo.



Tras una cancelación inicial por supuesta "falta de cupo", desmentida luego por la propia empresa, el viaje se reprogramó para agosto. "Dos días antes le pido el horario de salida y me dice que espere 24 horas. Insisto, y acusa que se rompió el micro", relató la damnificada.



Ante las reiteradas excusas, una de las víctimas se comunicó directamente con la empresa operadora. La respuesta confirmó sus sospechas: el viaje en esa fecha no existía, nunca habían recibido su dinero y no tenían diálogo comercial con Jesica Pons desde el mes de abril.

El sueño de Florianópolis convertido en pesadilla

Una vecina de la localidad de Merlo denunció lo que vivió junto a su entorno al contratar los servicios de Pons. "Me cobró cuatro pasajes en avión a Florianópolis y la estadía en la posada. Me avisó cuatro días antes que no tenía mi viaje", explicó.



El engaño afectó a un grupo de seis amigos que abonaron aproximadamente un millón de pesos cada uno. "En total, a nosotros nos estafó en 10 millones de pesos", aseguró la damnificada, quien agregó que, ante la desesperación, el grupo se endeudó para volver a comprar los boletos a través de otra plataforma.



Además, la víctima fue tajante sobre la acusada: "No se dejen convencer, es muy hábil, una profesional de la mentira".

Quinceañeras defraudadas y promotoras sin cobrar

La compleja red de "Viajes Fantásticos Supercool" también afectó a sus propias promotoras. Leticia Pisani fue una de ellas: primero resultó víctima al pagar 50 dólares adicionales por pasajes en coche cama para el viaje de 15 años de su hija, un servicio que la agencia incumplió y por el que jamás le reintegró el dinero.



Aún sin advertir la magnitud de la maniobra, Pisani fue reclutada para revender paquetes y le ofreció a su amiga Brenda Chan un viaje a Brasil. Apenas 24 horas antes de partir, la acusada canceló el vuelo por supuestas tormentas y evadió la entrega de comprobantes durante un mes.



El viaje logró concretarse a fines de febrero, pero al llegar a destino, la pareja descubrió que le habían modificado la aerolínea y los alojamientos, y debieron pagar de su bolsillo traslados que supuestamente ya estaban cubiertos.



Al final, comprobaron que Pons no habría reservado los servicios originales. Pisani, quien jamás cobró su comisión por la venta, decidió exponer su caso para denunciar el doble daño de la agencia: estafar tanto a los viajeros como a los intermediarios que operan de buena fe.

El avance de la Justicia y las falsas promesas

Fuentes judiciales confirmaron que ya existe una denuncia penal desde junio tramitándose en la UFI N° 2 de Ituzaingó. Según pudo saber La Ciudad, la fiscalía se encuentra trabajando en esa causa y se esperan novedades en breve.



En paralelo, las víctimas advierten que Pons continúa operando y captando clientes en redes sociales bajo el nombre de otras supuestas agencias. Incluso, tras la primera nota de La Ciudad, perfiles vinculados a la agencia intentaron frenar la difusión alegando un falso acuerdo económico con la denunciante inicial. "Es mentira, no llegó a ningún arreglo. No tenemos que dejar que siga estafando", sentenció una de las víctimas.



Desde la cuenta de instagram lunita.shop2026, (una cuenta que vende por instagram electrónica y productos de belleza) la dueña de la agencia intentó amenazar al diario sobre la publicación de futuras denuncias. En su pedido Pons escribe: "La publicación realizada está generando un perjuicio directo a mi imagen, mi reputación y mi actividad comercial. Por este motivo, les solicito que revisen inmediatamente el contenido publicado y procedan a retirarla".