Ituzaingó: lanzan un concurso fotográfico para retratar la identidad local

El Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó anunció oficialmente el lanzamiento del concurso de fotografía denominando "Mi Barrio". Esta iniciativa cultural tiene como objetivo principal capturar y celebrar la identidad de los distintos rincones del distrito. Las autoridades locales invitan a los vecinos a compartir su mirada particular sobre aquellos lugares que consideran especiales o representativos.



La convocatoria se encuentra abierta exclusivamente para todas aquellas personas mayores de 16 años que residan formalmente en el partido. Resulta fundamental destacar que no se requiere ningún tipo de experiencia previa ni ser fotógrafo profesional para poder formar parte del certamen. El enfoque central del concurso está puesto en la conexión emocional y estética que el participante tiene con los paisajes, edificios o espacios barriales. De esta manera, cualquier habitante que desee retratar la esencia de su entorno cotidiano puede sumarse libremente a esta propuesta.





El período de recepción de los materiales fotográficos se extenderá durante todo el transcurso del mes de septiembre. Los interesados tendrán la posibilidad de enviar un máximo de tres fotografías por persona, las cuales podrán ser capturadas tanto con una cámara tradicional como con un teléfono celular. Cada una de las obras presentadas deberá incluir obligatoriamente el nombre o la ubicación exacta del sitio retratado. Asimismo, los participantes deberán redactar una breve descripción que explique la importancia personal o comunitaria del lugar elegido al momento de tomar la imagen.



Las bases del concurso establecen requisitos técnicos específicos para garantizar la correcta visualización e impresión de las obras presentadas. Los archivos deberán ser enviados en formato JPG o PNG, recomendándose enfáticamente que las capturas tengan una orientación horizontal. La dirección de correo electrónico habilitada para remitir el material junto con los datos personales, incluyendo nombre, apellido, edad y teléfono, es comunicacionhcdituzaingo@gmail.com. Desde la organización han indicado que quedan terminantemente prohibidas las imágenes que posean marcas de agua, así como también cualquier pieza visual generada o manipulada mediante herramientas de Inteligencia Artificial.





Una vez que concluya la etapa de inscripción y envío de material, comenzará el riguroso proceso de evaluación a cargo de un jurado. Este será el encargado de seleccionar las 21 imágenes más destacadas entre todas las postulaciones recibidas por parte de los vecinos. Las obras elegidas conformarán la muestra oficial "Mi Barrio", la cual será exhibida durante el mes de diciembre en las instalaciones del recinto legislativo local.



Finalmente, los organizadores confirmaron que habrá entrega de importantes premios para aquellos fotógrafos aficionados que logren alcanzar los primeros tres puestos.