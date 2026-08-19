Ituzaingó abre un taller gratuito de Viverismo

Con el objetivo de promover la biodiversidad local, el Gobierno Municipal dictará una nueva capacitación gratuita sobre viverismo. La propuesta brindará conocimientos teóricos y prácticos para preparar y cuidar jardines y huertas en los hogares.



El taller tendrá tres encuentros: “ABC de la planta sana”, donde serán abordadas nociones de viverismo, características de las plantas y el control de plagas; “Huerta urbana”, centrado en las temáticas de siembra, cosecha y las hortalizas adecuadas para plantar en cada estación del año; y “Bosque Urbano”, orientado al conocimiento de plantas nativas que finalizará con la plantación de un árbol en cada sede.



Cronograma de actividades:



Centro de Desarrollo Social San Antonio (Olivera 2160):



-Viernes 18/09



-Viernes 25/09



-Viernes 2/10



Centro de Desarrollo Social La Torcacita (H. Quiroga 4401):



-Martes 6/10



-Martes 13/10



-Martes 20/10



Centro de Desarrollo Social San Alberto (Grecia 2640):



-Martes 27/10



-Martes 3/11



-Martes 10/11



Para inscribirse, los y las interesadas deben completar el siguiente formulario, indicando la sede de su preferencia: https://forms.gle/o4rohh2Jbd8ronk48



(+) Más información: en la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, enviando un correo electrónico a ITUZAINGOESAMBIENTE@GMAIL.COM