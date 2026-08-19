Ituzaingó abre un taller gratuito de Viverismo
Diario La Ciudad
El taller tendrá tres encuentros: “ABC de la planta sana”, “Huerta urbana”, y “Bosque Urbano”, orientado al conocimiento de plantas nativas que finalizará con la plantación de un árbol en cada sede.
Con el objetivo de promover la biodiversidad local, el Gobierno Municipal dictará una nueva capacitación gratuita sobre viverismo. La propuesta brindará conocimientos teóricos y prácticos para preparar y cuidar jardines y huertas en los hogares.
El taller tendrá tres encuentros: “ABC de la planta sana”, donde serán abordadas nociones de viverismo, características de las plantas y el control de plagas; “Huerta urbana”, centrado en las temáticas de siembra, cosecha y las hortalizas adecuadas para plantar en cada estación del año; y “Bosque Urbano”, orientado al conocimiento de plantas nativas que finalizará con la plantación de un árbol en cada sede.
Cronograma de actividades:
Centro de Desarrollo Social San Antonio (Olivera 2160):
-Viernes 18/09
-Viernes 25/09
-Viernes 2/10
Centro de Desarrollo Social La Torcacita (H. Quiroga 4401):
-Martes 6/10
-Martes 13/10
-Martes 20/10
Centro de Desarrollo Social San Alberto (Grecia 2640):
-Martes 27/10
-Martes 3/11
-Martes 10/11
Para inscribirse, los y las interesadas deben completar el siguiente formulario, indicando la sede de su preferencia: https://forms.gle/o4rohh2Jbd8ronk48
(+) Más información: en la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, enviando un correo electrónico a ITUZAINGOESAMBIENTE@GMAIL.COM