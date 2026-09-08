Castelar: cayó ex empleado de una concesionaria acusado de robarla con las llaves del local

Un joven que había trabajado en una concesionaria de Castelar y un cómplice fueron detenidos, acusados de ingresar al comercio con un juego de llaves robado y llevarse dinero y distintos objetos de valor. La investigación permitió identificar a uno de los sospechosos a partir de las cámaras de seguridad y rastrear al conductor del vehículo utilizado para escapar mediante las redes sociales.



El robo, bajo la modalidad conocida en la jerga policial como "escruche", ocurrió durante la madrugada del pasado 23 de agosto en una concesionaria ubicada en la calle Sarmiento al 2600, a metros de la intersección con San Pedro.



Según consta en la denuncia, dos delincuentes aprovecharon la oscuridad para ingresar al local utilizando las llaves del establecimiento que le habían sustraído previamente a uno de los trabajadores. Una vez en el interior, los asaltantes se apoderaron de una hidrolavadora, una pulidora inalámbrica, un cargador de baterías, una notebook, micrófonos de alta gama y una suma de dinero en efectivo que rondaba los 600 dólares y 850.000 pesos.



El caso comenzó a esclarecerse rápidamente cuando el propietario del lugar revisó las cámaras de seguridad y logró reconocer a uno de los intrusos: se trataba de un joven de 24 años que había sido empleado de la agencia.



Las imágenes también revelaron que, tras concretar el golpe, los ladrones escaparon a bordo de un Peugeot 505 color gris con llantas negras que los aguardaba a pocas cuadras, en las inmediaciones de la calle Italia al 1450.



Con estos datos, y bajo las directivas de la Fiscalía N° 2 de Morón, los detectives iniciaron un relevamiento de cámaras municipales y privadas en la zona de Castelar. La pista clave llegó mediante el ciberpatrullaje: los investigadores lograron identificar al conductor del vehículo de escape a través de un perfil público de Instagram, lo que permitió establecer los domicilios de ambos sospechosos.



Finalmente, durante la jornada de este martes 8 de septiembre, el Juzgado de Garantías N° 1 autorizó tres allanamientos que se ejecutaron de manera simultánea en los partidos de San Miguel y Moreno. En los operativos, el personal policial logró concretar la aprehensión del ex empleado, identificado oficialmente como T.V. (24), y de su cómplice, A.P. (22).



Además, los efectivos secuestraron un teléfono celular y el Peugeot 505 utilizado la noche del asalto, dejando a ambos a disposición de la Justicia.