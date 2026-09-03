Axel Kicillof en Morón: "Con producción y trabajo, hay otro camino"

En el marco del Día de la Industria, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto al intendente de Morón Lucas Ghi, encabezaron un encuentro con representantes del sector productivo y empresarial en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico Morón (PITAM).



El encuentro, realizado en uno de los espacios productivos del distrito, permitió fortalecer la articulación entre el Municipio, la Provincia y los distintos actores que forman parte del entramado industrial y empresarial de Morón y la región.



En ese marco, Ghi destacó: "No hay un modelo de país sin industria, no queremos un país subordinado, periférico, dependiente, primario, endeudado, sino que queremos un modelo de país, como bien plantea Axel cada vez que tiene ocasión, en donde la industria sea un eje central e integrador, y el trabajo, un ordenador social que nos garantice condiciones de prosperidad para todos".



Por su parte, el gobernador expresó: "Esto no es azaroso, es una decisión constitutiva del gobierno de Milei: esta política económica anda bien porque los quiebra a ustedes, a los industriales. El objetivo es cambiar la inserción internacional del país, nuestra matriz industrial histórica. Estas decisiones no son ni anarcocapitalistas ni liberales: hay un Estado fuerte que interviene en el mercado y genera la desindustrialización".



Morón cuenta con un entramado industrial diverso que tiene un fuerte impacto en la economía local. La industria representa el 25% del Producto Bruto Geográfico y sostiene el 20% de los empleos registrados del sector privado del distrito.



Cabe resaltar que gran parte de esta actividad se desarrolla en los parques industriales del Municipio. El PITAM, de administración pública municipal, reúne 19 empresas y forma parte de un ecosistema aeronáutico estratégico a nivel nacional, con dos aeropuertos, dos bases aéreas y 20 empresas certificadas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).



Este enclave está orientado al desarrollo de establecimientos vinculados a la tecnología y la actividad aeronáutica, y promueve la innovación, la competitividad y la articulación entre el sector privado y el Municipio.



Este espacio se complementa con el Parque Industrial La Cantábrica, integrado por el Gobierno provincial, el Municipio y la Unión Industrial del Oeste (UIO), que reúne alrededor de 51 empresas de sectores como la industria alimenticia, caucho, madera, metalmecánica, metalúrgica, plástica, química y servicios. Además, cuenta con una tercera etapa de ampliación proyectada que permitirá sumar 17 nuevas industrias.



En paralelo, el Municipio impulsa nuevas oportunidades para las PyMEs locales a través del Clúster Energético y Minero de Morón, integrado por 16 empresas. En este marco, recientemente se llevó adelante una misión comercial a Neuquén y Río Negro para vincular la producción moronense con la cadena de valor de Vaca Muerta y generar nuevas oportunidades comerciales.