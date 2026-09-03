Ituzaingó: inscriben para un curso gratuito de manipulación de alimentos

La Municipalidad de Ituzaingó informa que se encuentra abierta la inscripción para el Curso de Manipulación Segura de Alimentos que ofrece el Gobierno Municipal junto al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. El mismo se dictará el martes 22 y el viernes 25 de septiembre de 8:30 a 13 horas, en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles).



El curso, que es gratuito, presencial y con cupos limitados, está dirigido a trabajadores y microemprendedores de Ituzaingó que, por su actividad, están en contacto directo con alimentos en su preparación, envasado, almacenamiento, transporte o distribución, para que la manipulación de los mismos cumpla con los estándares de seguridad e higiene.



Los vecinos y vecinas que completen la capacitación obtendrán el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos que, conforme al Código Alimentario Argentino, los habilita para trabajar.



Quienes deseen participar del curso deben completar el formulario de inscripción, ingresando en el siguiente formulario de inscripción: https://forms.gle/wsiKFvd8uwEkMPTD8