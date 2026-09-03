Detienen en Castelar a un profesor de guitarra acusado de grooming

Un profesor de guitarra de 31 años fue detenido en las últimas horas en la localidad de Castelar, acusado de hostigar a una menor de edad para exigirle material íntimo y de distribuir archivos de abuso sexual infantil. El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la DDI Morón tras una exhaustiva investigación cibernética.

El modus operandi y la investigación digital

La causa se inició a partir de una denuncia en la que se alertaba que una menor estaba siendo amenazada y extorsionada a través de Instagram. Según los investigadores, el acusado utilizaba una red de perfiles falsos con nombres femeninos para captar a sus víctimas, ganarse su confianza y luego exigirles contenido explícito bajo graves intimidaciones.



A esta denuncia se sumaron múltiples alertas internacionales de la red NCMEC (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados) que confirmaban la distribución de este material ilícito. Mediante tareas de ciberpatrullaje, análisis de cuentas y el rastreo de la dirección IP, los pesquisas lograron establecer que las conexiones provenían de un domicilio ubicado en la calle Padre Arrieta al 1700, a metros de la esquina con Alem.

Allanamiento y secuestro de pruebas

Con las pruebas recabadas, la UFI N° 9 y el Juzgado de Garantías N° 3 de Morón ordenaron el allanamiento de la vivienda. Fuentes policiales destacaron el trabajo del Dr. Fernando Golia Arduengo. En el lugar se concretó la aprehensión del sospechoso, M. R. D.



Durante el operativo, personal de la DDI Morón incautó un importante volumen de material tecnológico que será peritado para avanzar en la causa. Entre los elementos secuestrados en el domicilio se encuentran dos teléfonos celulares (un iPhone 15 oscuro y un Motorola rojo), una computadora de escritorio, una notebook marca HP, una tablet y una guitarra eléctrica.



El detenido fue trasladado de inmediato a sede judicial y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal para prestar declaración indagatoria. Enfrenta cargos formales por los delitos de captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (grooming) y distribución de material de abuso sexual infantil.