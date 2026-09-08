Crean en Udaondo y Leloir un circuito cultural y artístico. Se inaugura el 24 de octubre

El próximo sábado 24 de octubre, Villa Udaondo y Parque Leloir vivirá una jornada cultural sin precedentes. Entre las 14:00 y las 19:00 horas, se desarrollará la primera edición de CIRCULAR, un circuito autogestionado que abrirá simultáneamente las puertas de casas, jardines, galerías y talleres artísticos. La iniciativa de carácter gratuito invita al público a explorar el territorio a través de una experiencia inmersiva que combina el arte contemporáneo con el paisaje natural local.

Un Ecosistema Cultural en Expansión

El evento moviliza una infraestructura comunitaria notable, reuniendo a más de 100 artistas en 30 espacios diferentes. Esta red simultánea tiene el objetivo de dinamizar la economía cultural y recuperar la cercanía entre los creadores y el público local.



La organización del circuito subraya la importancia de descentralizar la producción artística. "Creemos en una cultura que no necesita suceder únicamente en grandes instituciones. También sucede en una casa, en un patio, en un jardín o en una mesa compartida", destacan desde el colectivo impulsor. De este modo, la propuesta busca transformar el territorio al facilitar que el arte circule libremente, generando de manera directa un valor humano, creativo y económico.

Naturaleza y Creación: Un Refugio Histórico

Villa Udaondo y Parque Leloir poseen una identidad fuertemente marcada por su riqueza botánica, cuyo origen se remonta a la forestación diseñada por Carlos Thays a fines del siglo XIX. Consolidado a mediados del siglo XX como un loteo de "ciudad parque", este ecosistema cuenta con un microclima propio donde conviven especies autóctonas y exóticas. Este entorno urbano, colindante con el Jardín Botánico Arturo Ragonese y el INTA, ha sido elegido durante décadas por diversos artistas para establecer sus refugios creativos lejos del cemento.



La preservación de este pulmón verde funciona como un eje transversal y fundamental del evento. Las autoridades del colectivo organizador afirman al respecto: "El arte puede ayudarnos a mirar, conocer, valorar y cuidar aquello que nos rodea. Crear también es una forma de cuidar".

Experiencias para Todos los Sentidos

Durante las cinco horas que dura el circuito de manera simultánea, los visitantes podrán diseñar su propio recorrido interactivo, recomendándose enfáticamente el tránsito a pie o en bicicleta para un mayor disfrute del entorno. La programación oficial detallada incluye múltiples disciplinas:



Artes visuales: Se presentarán exposiciones a cielo abierto de pintura, fotografía, escultura, grabado, arte textil y joyería contemporánea.



Cerámica: Habrá talleres abiertos de iniciación al torno, intervención de piezas y horneadas a fuego directo.



Artes vivas: Se ejecutarán intervenciones performáticas que combinan pintura y palabra, danza contemporánea, danza afro, poesía en vivo y acrobacia.



Música: El itinerario ofrece conciertos en vivo de jazz, folclore y música de cuerdas, incluyendo exhibiciones de lutería con instrumentos artesanales



Espacios familiares: Se dictarán actividades de escritura, cuentos y juego creativo pensadas específicamente para infancias, sumadas a otras propuestas pedagógicas.

Datos Útiles del Circuito

Para participar de esta experiencia inmersiva e interactiva, los asistentes deben considerar los siguientes parámetros organizativos:

Fecha y Horario: Sábado 24 de octubre de 2026, desde las 14:00 hasta las 19:00 hs.

Sábado 24 de octubre de 2026, desde las 14:00 hasta las 19:00 hs. Ubicación geográfica: Villa Udaondo y Parque Leloir, pertenecientes al Partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.

Villa Udaondo y Parque Leloir, pertenecientes al Partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Modalidad de Acceso: La entrada es libre y gratuita, requiriendo únicamente una acreditación previa online.

La entrada es libre y gratuita, requiriendo únicamente una acreditación previa online. Plataforma oficial: El mapa interactivo, los enlaces de acreditación y la grilla horaria por sede se publicarán en el perfil oficial de Instagram @circular_casasabiertas.