Cayó la banda criminal que baleó a un comisario retirado en la puerta del colegio Emaús

Una peligrosa organización criminal fue desarticulada en las últimas horas tras un exhaustivo trabajo de investigación. La banda era intensamente buscada por ser la responsable de un grave ataque ocurrido en El Palomar, donde un Comisario Mayor retirado de la Policía Bonaerense, de 51 años de edad, resultó herido de bala en las inmediaciones de un establecimiento educativo.

Tiroteo frente a la escuela

El violento episodio tuvo lugar a las 7 de la mañana del 10 de septiembre, sobre la calle Santiago Brian al 900. El comisario se desplazaba a bordo de su vehículo Peugeot 208 blanco para dejar a su hija en el Colegio Emaús, cuando fue interceptado por un grupo de delincuentes fuertemente armados que se movilizaban en otros dos vehículos.



Al notar las intenciones de robo, el exjefe policial se identificó como tal, a lo que los ladrones respondieron disparando. A pesar de recibir un balazo en la zona del abdomen, el hombre logró repeler el asalto y poner en fuga a los agresores. Minutos más tarde, fue asistido y derivado de urgencia al Hospital Posadas.

Un salvaje raid delictivo

El seguimiento del caso permitió reconstruir el frenético raid delictivo que protagonizaron los asaltantes. La secuencia había iniciado un día antes, el 9 de septiembre, con la sustracción de un Peugeot 208 gris en la intersección de Bulnes y Atahualpa.



En la mañana del tiroteo, utilizaron ese mismo rodado para robar una camioneta Toyota Yaris Cross negra cerca de otra escuela. Tras balear al comisario retirado, los ladrones emprendieron su huida hacia el partido de Tres de Febrero y, en el camino, interceptaron a un conductor para robarle un Peugeot 308 blanco. Los vehículos robados fueron hallados horas más tarde descartados.

Las redes sociales, la clave para las capturas

Gracias al relevamiento de cámaras de seguridad, el análisis de redes sociales y el uso de sistemas de geolocalización de los celulares sustraídos, los detectives de la DDI lograron identificar a los implicados.



Con el material probatorio, la Justicia ordenó cinco allanamientos simultáneos en el barrio Carlos Gardel y zonas aledañas, que culminaron con la aprehensión de T.T.M., de 21 años, y S.W.A., de 20 años. En paralelo, se formalizó la detención de un tercer cómplice identificado como M.U.P., de 19 años.



Este último joven ya se encontraba tras las rejas desde el 11 de septiembre tras haber sido capturado en Villa Pineral por otro ilícito, ocasión en la que se le secuestró una pistola Bersa Thunder calibre .380. Mediante el análisis de fotografías públicas, los investigadores lograron vincular esa misma arma directamente con el ataque en El Palomar.

Arsenal secuestrado y frondoso prontuario

Durante las requisas domiciliarias, las fuerzas de seguridad incautaron un revólver calibre .32, un revólver marca Doberman calibre .22 largo, teléfonos celulares y prendas de vestir utilizadas durante los asaltos.



Según confirmaron fuentes oficiales, los tres capturados poseen un frondoso prontuario penal que incluye delitos contra la propiedad, robos agravados en poblado y en banda, uso de armas de fuego e infracciones a la ley de drogas. La causa sigue abierta y se aguardan los peritajes técnicos a los dispositivos móviles para lograr la captura del resto de la organización.