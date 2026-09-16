Ituzaingó: la llegada de la primavera se celebra en la plaza "Los Pibes de Cromagnon"

La llegada de la primavera ya se hace sentir en todos los rincones de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y ,con él, el clima se vuelve mucho más cálido y amigable para todas aquellas personas que disfrutan del espacio verde. En este contexto, el próximo domingo 20 de septiembre la plaza "Los Pibes de Cromañón" será la sede de una jornada que promete música, sabor y muchísima diversión para compartir en familia y con amigos.





Desde las 11 de la mañana y hasta las 20 horas, este espacio verde ubicado entre las calles Martín Rodríguez y Venezuela se transformará en un epicentro cultural y recreativo: el evento contará con una grilla de bandas en vivo que le pondrán ritmo a la tarde, permitiendo que los vecinos disfruten y bailen.





A su vez, el festival desplegará un patio de food trucks, en donde los asistentes podrán acceder a una amplia variedad de opciones gastronómicas. La clásica feria de emprendedores dirá presente también, ofreciendo productos artesanales y, como si esto fuera poco, habrá un espacio especialmente pensado para que los más chicos se diviertan con juegos.

La jornada también contará con sorteos y múltiples sorpresas a lo largo del día. Será una tarde ideal para disfrutar y desconectar de la rutina diaria.





En tiempos donde la virtualidad a veces parece ganar terreno, volver a la plaza del barrio es un acto vital para el fortalecimiento del tejido social. No caben dudas de que este evento promete conectar a muchas personas no solamente de Ituzaingó sino de todo el conurbano bonaerense para compartir un momento de alegría y recibir una de las estaciones más esperadas.