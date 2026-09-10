Balearon a un comisario retirado cuando llevaba a su hija al colegio en El Palomar

Un Comisario Mayor retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue herido de bala en el abdomen durante un intento de robo ocurrido en la mañana de este jueves en la localidad de El Palomar, partido de Morón. El ataque sucedió a plena luz del día, cuando la víctima se dirigía a llevar a su hija al colegio.

El ataque en el horario escolar

El hecho se registró alrededor de las 7:15 de la mañana en la intersección de las calles Santiago Brian y El Rodeo. Según la información preliminar, la víctima se encontraba trasladando a su hija rumbo al colegio Emaús cuando fue abordado por la banda criminal.



Al menos tres delincuentes armados y vestidos con ropas oscuras lo interceptaron a pie con claras intenciones de robo. En circunstancias que aún son materia de investigación, los asaltantes efectuaron tres disparos contra el ex jefe policial, de los cuales uno logró impactarle directamente a la altura del abdomen.



Tras el ataque, los agresores emprendieron la huida. Según los primeros reportes, la banda se movilizaría en una camioneta Ford Ranger de color negro.

Arma descartada y traslado de urgencia

Móviles de la zona acudieron rápidamente al lugar tras el alerta emitido por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Al asegurar el perímetro, los efectivos hallaron un arma de fuego que fue descartada en la escena del crimen, la cual será peritada para determinar si pertenecía a los asaltantes o a la víctima.



Minutos más tarde, arribó la ambulancia número 58 del SAME. El personal médico le brindó las primeras asistencias al comisario retirado en el lugar y dispuso su traslado de urgencia hacia el Hospital Posadas, donde ingresó para ser intervenido a raíz de la herida de bala.



Por el momento, los investigadores trabajan en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para trazar la ruta de escape de la camioneta y lograr identificar a los tres sospechosos.